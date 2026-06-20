CDMX despliega operativo de salud por el Mundial 2026; vigilan desde sarampión hasta ITS

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La Secretaría de Salud de la Ciudad de México mantiene un operativo especial de vigilancia epidemiológica y seguridad sanitaria ante la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros por el Mundial 2026.

Las autoridades sanitarias buscan prevenir enfermedades asociadas al consumo de alimentos y bebidas, así como posibles contagios derivados de la concentración masiva de personas en espacios públicos y eventos relacionados con la justa deportiva.

Gastroenteritis, sarampión e infecciones venéreas, entre los riesgos del Mundial

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, informó que durante varios meses se preparó una estrategia para reducir riesgos sanitarios entre visitantes y habitantes de la capital.

Como parte de estas acciones, se capacitó a hoteles, establecimientos y personas dedicadas a la producción y venta de alimentos para evitar brotes de gastroenteritis y otras enfermedades relacionadas con el consumo de comida o bebidas contaminadas.

La funcionaria explicó que también se mantiene una vigilancia epidemiológica permanente para detectar de manera oportuna posibles riesgos para la salud pública.

Refuerzan salud sexual en aeropuertos y Fan Fest

Ante la convivencia entre aficionados de distintos países, la dependencia también implementó acciones de promoción de la salud sexual.

Entre las medidas se encuentra la distribución de condones y la realización de pruebas rápidas para detectar VIH, sífilis y hepatitis C en puntos estratégicos como el aeropuerto y los espacios destinados a actividades mundialistas.

Gasman indicó que estas acciones también incluyen campañas relacionadas con la salud mental y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Arranca “Tu mejor jugada es la prevención” en el Aeropuerto Internacional de la CDMX. Durante junio, la Secretaría de Salud, a través de las Clínicas Condesa, instalará módulos informativos y pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C.#QuiéreteyCuídate pic.twitter.com/SWcMfRQ4km — ClínicaCondesaCDMX (@CdmxClinica) June 11, 2026

Aplican más de 60 mil vacunas contra sarampión

La Secretaría de Salud informó que mantiene jornadas de vacunación en centros de salud, terminales de transporte y otros puntos de alta afluencia.

De acuerdo con la funcionaria, se han aplicado más de 60 mil vacunas contra el sarampión, además de dosis para prevenir enfermedades como el tétanos. A su vez, aseguró que los casos de sarampión muestran una tendencia a la baja y descartó riesgos por ébola o el hantavirus en México.

Por último, llamó a la población a mantener medidas básicas de prevención relacionadas con alimentos, bebidas, exposición al sol y salud sexual durante las actividades del Mundial.

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