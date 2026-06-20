Rayo sacude CDMX: trueno fue tan fuerte que activó sismógrafos

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Un trueno en CDMX fue detectado por sismógrafos. FOTO: Getty

La noche del 19 de junio de 2026, un fuerte trueno sorprendió a habitantes del poniente de la Ciudad de México. El estruendo ocurrió a las 22:46 horas y fue tan intenso que la onda de choque acústica logró ser detectada por los sismógrafos instalados en la zona.

Aunque muchas personas reportaron vibraciones y un sonido similar al de una explosión, especialistas aclararon que no se trató de un sismo. Lo que registraron los instrumentos fue la vibración del suelo provocada por el impacto sonoro generado por una poderosa descarga eléctrica.

Rayo nube-tierra provocó el estruendo en CDMX

El fenómeno fue identificado como una descarga nube-tierra, uno de los tipos de rayos más peligrosos debido a que la corriente eléctrica viaja directamente desde la nube hasta la superficie.

De acuerdo con los registros, el evento comenzó con ramificaciones sobre Chapultepec, avanzó por la zona de Marina Nacional y alcanzó su impacto final en el norte de Azcapotzalco a las 10:46:36 de la noche.

#Reportando ⚡ 🔴 | ¡Impresionante rayo sacude el poniente de la #CDMX!



⚠️ Una fuerte descarga eléctrica se registró la noche de este viernes a las 22:46:36 hrs en la zona poniente de la CDMX.



📊 La fuerza del impacto y el estruendo fueron de tal magnitud que los sismogramas… pic.twitter.com/TeWODrmxJT — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 20, 2026

Este recorrido permitió que la energía acumulada se descargara directamente sobre la superficie de la ciudad, generando un potente estallido que fue escuchado en distintas alcaldías casi al mismo tiempo.

La enorme cantidad de energía liberada provocó una rápida expansión del aire caliente alrededor del canal del rayo. Esa expansión generó una intensa onda de choque, responsable del estruendo que muchos capitalinos describieron como una “explosión”.

El fenómeno quedó registrado como uno de los eventos eléctricos más llamativos de la noche en la capital del país.

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