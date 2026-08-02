¡Hasta se olvidaron de los niños! Video muestra riña entre dos parejas fuera de estación del Metrobús

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Riña entre dos parejas fuera de estación del Metrobús. Foto: Cuartoscuro

Este sábado, a través de redes sociales, circuló un video en el que se observa una riña entre dos hombres y dos mujeres. Los hechos sucedieron en la Ciudad de México, afuera de una estación del Metrobús; de acuerdo con reportes, correspondería a la Línea 3.

🚍💥 RIÑA ENTRE PAREJAS EN LA LÍNEA 3 DEL METROBÚS 💥🚍



Vaya espectáculo el que protagonizaron dos parejas en la entrada de una estación de la Línea 3 del Metrobús.



Una pareja, que iba acompañada de niños, comenzó a enfrentarse a otra pareja. La situación subió de tono pic.twitter.com/i8x0VoJvmt — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) August 2, 2026

Como se observa en el video, en primer plano, dos hombres protagonizan una pelea. Entre puñetazos y sujeciones, uno de ellos termina con la camiseta rota y, posteriormente, prefiere retirársela.

Al fondo, en segundo plano, dos mujeres, una de playera roja y otra de blusa blanca, también se encontraban agrediéndose físicamente. Con jalones de cabello y alguno que otro golpe al aire, ambas continuaron trenzadas hasta el final del video.

Niños presenciaron todo el momento

A su vez, en el video se puede ver a tres niños presenciar la pelea entre los dos hombres y las dos mujeres. Dos de ellos, ambos con playera blanca, se mantienen agarrados de las manos durante la riña.

Por su parte, el tercer niño, de playera roja, se mantuvo solo presenciando la pelea. No obstante, segundo después, se acerca con los otros dos menores.

Policía intervino para detener la pelea

Uno de los elementos auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encargado de la estación del Metrobús, fue quien intervino para detener las agresiones físicas entre los dos hombres.

A la voz de “ya estuvo”, el elemento policial logró frenar la riña entre los hombres. Sin embargo, mientras las mujeres continuaban sujetadas del cabello, se percibe en el video que el policía pide a uno de los sujetos que separe a su esposa.

Autoridades no brindaron detalles al respecto

Sin embargo, a pesar de la riña de estas cuatro personas, las autoridades de la Ciudad del México, así como el Metrobús, no brindaron detalles al respecto.

No obstante, usuarios en redes sociales criticaron el actuar de las mujeres y de los hombres, tras pelear frente a los menores, quienes presenciaron toda la agresión física.

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