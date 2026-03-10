Rocha Moya imparte conferencia en Centro de Estudios Navales de CDMX sobre Sinaloa

| 20:45 | Victor Gutierrez | Uno TV
Rocha Moya imparte conferencia magistral. Foto: Uno TV
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, impartió una conferencia magistral titulada “Sinaloa, situación política, social y económica; los retos para su transformación”, en el Centro de Estudios Superiores Navales, perteneciente a la Secretaría de Marina, en la Ciudad de México.

La disertación estuvo dirigida a cursantes de la Maestría en Seguridad Nacional, quienes forman parte de diversas instituciones de seguridad y defensa, entre los que se encuentran capitanes de la Secretaría de Marina, coroneles de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal del Centro Nacional de Inteligencia y de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Conferencia dirigida a estudiantes de la Maestría en Seguridad Nacional

El mandatario estatal participó como invitado de la Dirección de la Escuela de Guerra Naval, perteneciente a la Universidad Naval, institución que alberga al Centro de Estudios Superiores Navales. Durante la actividad académica también participaron elementos internacionales, entre ellos un capitán naval de Guatemala y un teniente coronel de China, quienes forman parte de los estudiantes de la maestría.

La conferencia abordó temas relacionados con la situación política, social y económica del estado de Sinaloa, así como los retos que enfrenta la entidad, en el actual contexto de violencia local.

