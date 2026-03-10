Videos: así fue el derrumbe de un edificio en San Antonio Abad, en la Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

Un edificio de tres niveles que se encontraba en proceso de demolición se derrumbó la tarde de este 9 de marzo sobre la calzada de San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El colapso de la estructura provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se reportara que varias personas estaban dentro del inmueble al momento del incidente.

Al momento, una persona sin vida, un herido y dos trabajadores desaparecidos es el saldo del derrumbe.

Derrumbe moviliza a cuerpos de emergencia

Tras el desplome del inmueble, diversas corporaciones acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar labores de rescate.

Entre las instituciones que participan en el operativo se encuentran:

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Secretaría de Marina

Secretaría de la Defensa Nacional

En las labores también participan binomios caninos especializados en búsqueda y rescate, quienes ayudan a localizar posibles víctimas atrapadas entre los restos de la construcción.

Dos personas rescatadas y continúan labores de búsqueda

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, dos personas que se encontraban dentro del inmueble lograron ser rescatadas con vida por los equipos de emergencia.

Más tarde se confirmó que una de las personas desaparecidas fue hallada sin vida, mientras dos permanecían bajo los escombros tras el colapso de la estructura.

El saldo hasta el momento…

Un trabajador muerto, un herido y dos desaparecidos, mientras que los equipos continúan trabajando en la zona para localizar a posibles sobrevivientes.

Videos del derrumbe circulan en redes sociales

Tras el incidente, diversos videos comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa el momento posterior al colapso del edificio y la magnitud de los escombros que quedaron sobre la vialidad.

Las imágenes muestran nubes de polvo y la movilización inmediata de cuerpos de emergencia, mientras vecinos y personas que transitaban por la zona observaban las labores de rescate.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las operaciones de rescate, así como para retirar los escombros y determinar las causas del derrumbe.

