Un muerto, un herido y dos desaparecidos, saldo preliminar del derrumbe en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Una persona sin vida, un herido y dos trabajadores desaparecidos es el saldo, hasta el momento, del derrumbe en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“Ya fue encontrado uno de los trabajadores en este momento; se está sacando. Es posible que tengamos al otro muy pronto, parece que estaban juntos, pero seguimos trabajando. Bueno, ojalá cuando los tengamos a todos ya les vamos a avisar a ustedes qué es lo que está pasando. Estamos dando información a Fiscalía, estamos dando información también a la SEAVI, a la Comisión de Víctimas, y vamos a empezar a hacer todo lo necesario requerido para poderlo sacar rápidamente.

—¿Salió con vida?

—No. Lamentablemente no”. Myríam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Urzúa aseguró que la víctima es un hombre joven, aunque no dio mayores detalles. Adelantó que se hará lo “correspondiente en términos administrativos” para sacar el cuerpo.

“No lo sabemos todavía, pero es muy joven. De los cuatro que estaban adentro, uno ya se fue al hospital, se fue al Rubén Leñero. De los tres que quedaban ahí adentro, uno de ellos ya fue ubicado; lamentablemente está fallecido y vamos a empezar a hacer todo lo correspondiente en términos administrativos para sacar el cuerpo de él, y es posible que tengamos un segundo”. Myríam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

En la zona, trabajan equipos de emergencia, así como integrantes del Escuadrón de Rescate Topos Voluntarios de México, quienes buscan a los dos trabajadores que, hasta ahora, se mantienen desaparecidos.

“No tenemos un tiempo; dependiendo de cómo sea la situación, no podemos decir ‘en dos horas lo sacamos’. Dependiendo de cómo esté la situación, nosotros actuamos y vemos la forma en que los vamos a sacar. —¿Les dieron perfil, edades de las personas, nombres?, ¿son hombres? —Según sabemos, son hombres; eran trabajadores que estaban laborando en la demolición”. Francisco Camacho, Escuadrón de Rescate Topos Voluntarios de México

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.