Exhiben en video a personal de salud que se niega a vacunar en el Metro CDMX

Vacunación en el Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un video difundido en redes sociales generó polémica luego de mostrar a personal de salud que se habría negado a aplicar vacunas contra sarampión a usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

“Ya no nos podemos quedar, nosotros terminamos a las 2 de la tarde”, argumentó una enfermera, quien es grabada por una mujer, quien le pregunta por qué ya no la quieren vacunar, a pesar de que estuvo formada antes del cierre de aplicaciones.

“Mi vacuna tiene 10 dosis, si yo la abro tengo que aplicar 10 dosis, pero ya no nos podemos quedar”, se escucha a la enfermera, quien asegura que es su jefa quien decide si se quedan o no, porque ellos cumplen un horario.

Ante la difusión del video, las reacciones en redes nos se hicieron esperar, pues muchos internautas defienden el actuar del personal de salud, pues afirman que ellos deben cubrir un horario laboral, además de que se debe cumplir con la cadena de frío para las vacunas.

“No pueden quedarse más allá de su hora porque las regañan. Hay que ser empáticos en esa parte, si las corren, ¿ustedes les van a conseguir trabajo?”, fue uno de varios comentarios que acompañan el video.

¿Qué es la cadena de frío?

La cadena de frío es el sistema que garantiza que las vacunas se mantengan siempre a la temperatura correcta desde que se fabrican hasta que se aplican.

Incluye todo el proceso:

Transporte desde el laboratorio

Almacenamiento en cámaras y refrigeradores

Distribución a hospitales y centros de salud

Conservación en hieleras o termos durante las campañas

¿Por qué es tan importante?

Porque las vacunas son muy sensibles al calor y a los cambios de temperatura. Si se rompen las condiciones adecuadas, pueden perder eficacia y dejar de proteger contra enfermedades.

En general, la mayoría de las vacunas deben mantenerse entre 2 °C y 8 °C, sin congelarse ni calentarse. Si la cadena de frío se rompe, las dosis pueden quedar inutilizadas aunque se vean normales.

