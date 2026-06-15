Se adelantan a la CNTE, policía resguarda caseta de Tlalpan

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Revisión de autobúses en la México-Cuernavaca. Foto: Uno TV

Un operativo de seguridad con elementos federales y locales resguarda la Plaza de Cobro en Tlalpan ante el amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de tomar las casetas este lunes.

Con equipo táctico anti disturbios y binomios caninos, los elementos vigilan la zona y revisan autobuses para descartar que en estos viajen posibles manifestantes.

La CNTE convocó a una manifestación para este lunes en la que pretenden tomar las casetas de la carretera México-Cuernavaca, permitir el paso libre y llevar a cabo una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana.

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