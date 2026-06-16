Bellas Artes se ilumina con videomapping en homenaje a la riqueza cultural y musical

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La fachada del Palacio de Bellas Artes se iluminó con un videomapping

El Palacio de Bellas Artes se iluminó con el videomapping “Memoria Luminosa IV: México, Ciudad que Baila”, un espectáculo visual que rinde homenaje a la riqueza cultural y musical de la Ciudad de México. La proyección fue encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien participó en el arranque de esta experiencia artística abierta al público.

La fachada del recinto fue transformada en un lienzo monumental mediante imágenes animadas y música sincronizada que recorren distintos estilos y expresiones artísticas. El espectáculo busca reconocer la importancia de la danza y la música como parte de la identidad cultural de la capital.

Durante 12 funciones extraordinarias, los muros del Palacio de Bellas Artes se convierten en una experiencia inmersiva dedicada al movimiento y la expresión artística.

✨ Así se vivió una noche donde la ciudad se convirtió en ritmo, color y memoria.



La fachada del #PalacioDeBellasArtes se iluminó con Memoria Luminosa IV: México, Ciudad que Baila, un videomapping que recorrió los sonidos, movimientos y expresiones que hacen de la #CDMX un… pic.twitter.com/DXlrDhiDML — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 16, 2026

La propuesta reúne 17 géneros musicales, desde manifestaciones tradicionales hasta ritmos contemporáneos, con una narrativa visual que destaca la diversidad cultural de la ciudad.

A través del videomapping, el emblemático recinto proyecta imágenes inspiradas en distintas formas de baile que han acompañado la historia de la capital mexicana.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación oficial del espectáculo, que forma parte de la iniciativa Memoria Luminosa IV.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno capitalino, el objetivo es acercar el arte y la cultura al espacio público mediante una propuesta gratuita y accesible para habitantes y visitantes.

Las autoridades destacaron que el proyecto busca democratizar el acceso a las expresiones culturales y convertir espacios emblemáticos de la ciudad en puntos de encuentro para el público.

El espectáculo combina tecnología, música y animación para ofrecer una experiencia visual que resalta el valor de la danza como lenguaje universal.

Con esta nueva edición de Memoria Luminosa, el recinto vuelve a ser protagonista de una de las actividades culturales más llamativas de la capital, llevando arte y tecnología a miles de asistentes.

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