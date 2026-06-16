Fan Fest del Zócalo mantiene orden; revisan mochilas para ingresar

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A cinco días del arranque del Mundial 2026, el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México registró una jornada con acceso ordenado y filtros de seguridad para los asistentes. Los visitantes tuvieron que pasar revisiones de mochilas y pertenencias antes de ingresar al espacio donde se transmiten los partidos y se realizan actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

Durante un recorrido por la zona se observó que los accesos operan con normalidad y sin largas filas. Personal de seguridad realiza inspecciones rápidas para verificar que los asistentes no ingresen con objetos restringidos.

Fan Fest del Zócalo opera con filtros de seguridad

Los asistentes señalaron que el ingreso al recinto fue ágil y sin complicaciones. Entre las medidas implementadas se encuentra la revisión de mochilas, bolsas y artículos personales para garantizar la seguridad de quienes acuden al evento.

Visitantes consultados destacaron que los filtros permiten mantener el orden y evitar incidentes dentro del espacio habilitado para seguir los encuentros del Mundial.

Entre las principales restricciones reportadas por los visitantes está la prohibición de ingresar alimentos al Fan Fest. Los asistentes indicaron que durante las revisiones se les informó sobre los artículos permitidos y aquellos que deben quedarse fuera del recinto.

Además de la transmisión de los partidos, los asistentes pueden recorrer áreas comerciales, zonas de convivencia y actividades relacionadas con la justa deportiva.

Continúan medidas de seguridad en el Centro Histórico

Aunque algunas calles cercanas al Zócalo ya fueron reabiertas y dejaron de estar protegidas con vallas metálicas, las autoridades mantienen parte del dispositivo de seguridad.

Asimismo, en los alrededores de la Plaza de la Constitución permanece el muro de acero instalado para controlar accesos y salidas, aunque con aperturas parciales que permiten la movilidad de peatones y visitantes.

El Fan Fest continuará operando durante los próximos días del Mundial 2026, mientras miles de aficionados se preparan para seguir los siguientes encuentros de la Selección Mexicana.

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