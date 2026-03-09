Las playas de México más buscadas para Semana Santa 2026 (y las que serán tendencia)

GENERANDO AUDIO...

Playas más buscadas para Semana Santa. Fotos: Cuartoscuro

Con más de 11 mil kilómetros de litoral, México tiene suficientes opciones de playa para los visitantes nacionales y extranjeros que buscar ir al mar esta Semana Santa. En este 2026, además de los tradicionales destinos playeros, se hallan estos que han recibido premios internacionales, están en tendencia o los turistas las recomiendan. Aquí algunos de los destinos de playa para más buscados esta Semana Santa 2026, desde el Caribe mexicano hasta el Pacífico.

Isla Pasión

Ubicada al norte de Cozumel, Isla Pasión fue reconocida como la Mejor Playa del Mundo en los Travellers’ Choice Awards 2026 de Tripadvisor.

Esta pequeña isla del Caribe mexicano destaca por su arena blanca, aguas turquesa y ambiente relajado, ideal para pasar el día entre hamacas frente al mar. Los visitantes también valoran actividades como kayak, voleibol de playa y espacios para descansar con comida mexicana incluida, además de la posibilidad de observar fauna como flamencos y pelícanos.

Playa Balandra

A unos 30 minutos de La Paz, en Baja California Sur, esta área natural protegida se destaca por sus aguas turquesas y arena blanca, la consideran una joya costera orgullo de México por encima de lugares tan icónicos de Grecia Hawái, Galápagos o Aruba, por mencionar algunos, ya que el reconocido portal Beach.com consideró a Playa Balandra en su lista de Las playas más bellas del mundo para visitar en 2026, y como dice Sectur “un orgullo mexicano y una razón para disfrutar de unos de los paisajes costeros más emblemáticos del país”.

Playas en tendencia para 2026, según Booking

Los siguientes destinos de playa fueron considerados dentro de las Predicciones de Viaje 2026 de Booking, esta plataforma consideró que estos lugares tuvieron un incremento del interés de los viajeros nacionales e internacionales.

Punta Mita

Con playas de arena dorada, aguas cálidas y un ambiente sofisticado pero relajado, Punta Mita se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan sol y descanso en el Pacífico. Aquí se pueden vivir experiencias como avistamiento de ballenas, surf, spas frente al mar y una destacada oferta gastronómica.

Punta Pérula

Este pequeño pueblo costero de la Costalegre de Jalisco conserva una esencia tranquila y natural. Sus playas poco concurridas, manglares y espectaculares atardeceres lo vuelven ideal para quienes también buscan un viaje relajado y lejos de las multitudes.

Playa del Carmen

Con arena blanca y aguas turquesa, Playa del Carmen sigue siendo uno de los destinos más buscados del Caribe mexicano. Además de sus playas, ofrece acceso a cenotes, parques naturales y una amplia oferta gastronómica y cultural.

San Benito

En la costa yucateca, San Benito destaca por su ambiente tranquilo y su mar sereno. Es ideal para caminar frente al mar, probar mariscos frescos y disfrutar de un destino menos concurrido que otros puntos del Golfo.

Te interesa: El caribe mexicano bajo el agua: los 7 lugares que todo buzo quiere conocer

Más destinos playeros según Civitatis

Esta plataforma señala también las playas mexicanas más buscadas para Semana Santa:

Cancún/Riviera Maya

Los Cabos

La Paz

Huatulco

Puerto Vallarta

Puerto Escondido

Otras playas mexicanas que siguen entre las favoritas

Del Caribe mexicano al Pacífico, estas son algunas de las playas que seguirán entre las favoritas de los viajeros, de acuerdo con especialistas del sector turístico.

Playa Delfines, Cancún, Quintana Roo

Playa Paraíso, Tulum, Quintana Roo

Playa Norte, Isla Mujeres, Quintana Roo

El Cielo, Cozumel, Quintana Roo

Akumal, Tulum, Quintana Roo

Playa Zicatela, Puerto Escondido, Oaxaca

Playa Carrizalillo, Puerto Escondido, Oaxaca

Playa La Entrega, Huatulco, Oaxaca

Playa Balandra, La Paz, Baja California Sur

Todas combinan paisajes naturales, buena infraestructura turística y experiencias únicas, lo que las mantiene entre las favoritas para quienes planean unas vacaciones de playa en México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.