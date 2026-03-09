Pensión Discapacidad entrega 3 mil 300 pesos; revisa requisitos

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México mantiene activa la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, un apoyo económico que entrega 3 mil 300 pesos bimestrales a personas con una discapacidad permanente.

El programa está dirigido a hombres y mujeres, dependiendo del estado donde vivan, y el pago se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes pueden recibir los 3 mil 300 pesos?

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se entrega a personas con discapacidad de 0 a 64 años en 24 estados del país. Las entidades donde aplica este beneficio para ese rango de edad son:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

En los ocho estados restantes, el apoyo se entrega principalmente a personas con discapacidad de 0 a 29 años. Sin embargo, las personas de 30 a 64 años pueden recibirlo si viven en municipios indígenas, afromexicanos o con alto grado de marginación.

Requisitos para registrarse

Las personas que deseen incorporarse al programa deben cumplir con algunos requisitos básicos, entre ellos:

Acta de nacimiento (original y copia)

(original y copia) Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

reciente Certificado médico que acredite la discapacidad permanente

En caso de que la persona beneficiaria no pueda acudir personalmente al registro, puede designar a una persona auxiliar que realice el trámite en su representación, presentando documentos que acrediten su identidad y parentesco.

Este programa social está elevado a rango constitucional, al igual que la pensión para adultos mayores, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar su entrega sin importar cambios de gobierno.

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar?

Con base en el calendario oficial del Gobierno de México para el bimestre marzo-abril 2026, los pagos de la Pensión para el Bienestar se depositan según la primera letra del apellido del beneficiario.

A — lunes 2 de marzo

— lunes B — martes 3 de marzo

— martes C — miércoles 4 de marzo

— miércoles C — jueves 5 de marzo

— jueves D, E, F — viernes 6 de marzo

— viernes G — lunes 9 de marzo

— lunes G — martes 10 de marzo

— martes H, I, J, K — miércoles 11 de marzo

— miércoles L — jueves 12 de marzo

— jueves M — viernes 13 de marzo

— viernes M — martes 17 de marzo

— martes N, Ñ, O — miércoles 18 de marzo

— miércoles P, Q — jueves 19 de marzo

— jueves R — viernes 20 de marzo

— viernes R — lunes 23 de marzo

— lunes S — martes 24 de marzo

— martes T, U, V — miércoles 25 de marzo

— miércoles W, X, Y, Z — jueves 26 de marzo

