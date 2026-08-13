Se registra incendio en restaurante de la colonia Roma Norte, no reportan lesionados

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Foto: X: @AlessandraRdlv

Una intensa movilización de servicios de emergencia se registró en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, tras el reporte de un incendio en un restaurante ubicado en el cruce Álvaro Obregón y Morelia.

De acuerdo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó a través de su cuenta de X que el incendio se originó en una campana de la cocina del establecimiento, a la vez que acotó que la rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que pasara a mayores.

Se reportó un incendio en un restaurante sobre Av. Álvaro Obregón y nuestra Base Diana actuó de inmediato.



El fuego se originó en una campana de cocina y fue controlado oportunamente, sin que escalara a una emergencia mayor.



En la Cuauhtémoc, ante cualquier emergencia,… pic.twitter.com/WeMzZW3mu9 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 13, 2026

Mientras que, hasta el momento las autoridades no han reportado personas lesionadas a causa del incidente.

#CedeElPaso ⚠️🚑 Servicios de emergencia trabajan en incendio de establecimiento en Avenida Álvaro Obregón y Avenida Morelia, colonia Roma Norte, @AlcCuauhtemocMx.#OjosDeLaCiudad #C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 13, 2026

En su mensaje, la titular de la demarcación destacó que fue la Base Diana la que recibió el reporte y se movilizó hasta el establecimiento, atendiendo la emergencia.

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