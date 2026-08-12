¡Toma precauciones! Estas serán las protestas y actividades en CDMX este 12 de agosto
Este miércoles 12 de agosto se registrarán 29 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de extrabajadores y colectivos animalistas.
Habrá diez concentraciones; dos citas agendadas; seis rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Este 12 de agosto habrá protestas y actividades de baja afluencia en la CDMX, principalmente de extrabajadores y colectivos animalistas.
Protestas y actividades en CDMX este 12 de agosto
Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Aforo: 150 personas.
Comité Palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones
- Hora: 08:30 horas.
- Lugar: Centro Banamex, avenida del Conscripto No. 311, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Motivo: En el marco del AWS Summit Ciudad de México 2026, realizarán el mitin “Boicot al Proyecto Nimbus: fin a la complicidad de AWS y Google”. También exigirán al Gobierno de México cancelar contratos con Amazon y Google y prohibir acuerdos con empresas tecnológicas que, según los organizadores, son cómplices del exterminio en Palestina.
- Aforo: 50 personas.
Refugio Franciscano, A. C.
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Junta de Asistencia Privada, Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Motivo: Exigen una auditoría e investigación a la Junta de Asistencia Privada por la presunta autorización de la venta ilegal de un predio a un particular y denuncian que los animales bajo resguardo gubernamental no han recibido atención adecuada.
- Aforo: 80 personas.
Liberación Animal MX
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Zoológico de San Juan de Aragón, avenida José Loreto Fabela, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Motivo: Realizarán una acción por el “Día del Elefante” para promover medidas contra el comercio ilegal de marfil, proteger los hábitats naturales, terminar con el maltrato en cautiverio y apoyar organizaciones de conservación.
- Aforo: 30 personas.
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, avenida Nuevo León No. 210, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Denuncian el desalojo violento del predio de 200 hectáreas “La Peña”, en Tampamolón de Corona, San Luis Potosí, que atribuyen a un proyecto de desarrollos urbanos privados.
- Aforo: 10 personas.
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín; y avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45 personas.
Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
- Hora: 14:00 horas.
- Lugar: Estación Zapata, líneas 3 y 12 del Metro, avenida Universidad y Eje 7 Sur Félix Cuevas, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: Realizarán brigadeo informativo en apoyo al pueblo palestino y exigirán la ruptura de relaciones con el gobierno que, según los organizadores, fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente. También se manifestarán contra la implementación de la CURP biométrica, al considerar que vulneraría la privacidad y seguridad de la sociedad.
- Aforo: 60 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Congreso Nacional Indígena
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, avenida México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.
- Motivo: Asamblea nacional con motivo de su 30 aniversario y por la reconstrucción integral de los pueblos de México.
- Aforo: 35 personas.
Familiares y Amigos de Víctimas de Abuso Sexual
- Hora: 13:30 horas.
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
- Motivo: Asistirán en apoyo a la audiencia de una víctima de abuso sexual.
- Aforo: 20 personas.
Citas agendadas para hoy
Habitantes de la Alcaldía Xochimilco, Asentamientos Humanos de Santa Cecilia Tepetlapa
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Exigen la regularización de 40 predios de Xochimilco.
- Aforo: 100 personas.
Frente Popular Francisco Villa Independiente
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
- Motivo: Exigen la regularización del predio “Gerónimo Martínez”, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.
- Aforo: 30 personas.
Rodadas ciclistas
People for Bikes – Roma
- Hora: 06:50 horas.
- Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.
- Destino: Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Aforo: 20 personas.
Libertad en Bici
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa.
- Destino: Lago de Chapultepec, colonia Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Aforo: 25 personas.
Más en Bici Azcapotzalco
- Hora: 20:00 horas.
- Lugar: Explanada de la alcaldía Azcapotzalco.
- Destino: Ancla de Azcapotzalco, Antigua Calzada de Guadalupe, entre 22 de Febrero y Calzada Azcapotzalco-La Villa, colonia San Marcos.
- Aforo: 25 personas.
Delicados Crew
- Hora: 20:20 horas.
- Lugar: Avenida Euzkaro y Calzada de los Misterios, Tienda 3B, colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Destino: Granja Las Américas, boulevard Pípila s/n, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Aforo: 25 personas.
Roma Cycling
- Hora: 20:30 horas.
- Lugar: Parque México, avenida México, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.
- Destino: Cuevas del Aire, colonia Magdalena Petlacalco, alcaldía Tlalpan.
- Aforo: 20 personas.
Team Taquitos
- Hora: 20:45 horas.
- Lugar: Torre del Caballito, avenida Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera.
- Destino: Sin definir.
- Aforo: 25 personas.
Actividades culturales para hoy
- México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas, con un aforo previsto de 5 mil personas.
- XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México – Zócalo capitalino, desde las 10:00 horas.
- XXXIII Exposición Culinaria del Elote y Tortilla o Feria del Elote – avenida del Maestro y Plaza de la Igualdad, Pueblo San Juan Ixtayopan, desde las 10:00 horas, con un aforo de mil 500 personas.
- LXXXVIII Feria Regional 2026 – atrio parroquial y Plaza Cívica de Malacaxtepec Momoxco, durante el día, con un aforo de 3 mil personas.
- XXIX Edición de la Expos Ámbar de Chiapas – Monumento a la Revolución, desde las 10:00 horas.
- Vacaciones de Verano 2026 – actividades en las 16 alcaldías, desde las 06:00 horas.
- Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” – Zócalo capitalino, desde las 05:00 horas.
Actividades artísticas y culturales
- Sentidos Opuestos – Auditorio Nacional, a las 20:30 horas, con un aforo de 9 mil 790 personas.
- Franco Escamilla 1,2,3 Probando – Sala Pepsi Black, planta alta del WTC, a las 18:00 y 21:00 horas, con un aforo de 372 personas.
Encuentros religiosos
- 38 Aniversario de las Fiestas Patronales de San Lorenzo Diácono y Mártir – Pueblo de San Lorenzo Huipulco, desde las 10:00 horas, con un aforo de 2 mil 500 personas.
Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico por las marchas y actividades en la CDMX de este 12 de agosto.
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