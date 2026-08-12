¡Toma precauciones! Estas serán las protestas y actividades en CDMX este 12 de agosto

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Extrabajadores de la extinta Ruta 100. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 12 de agosto se registrarán 29 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de extrabajadores y colectivos animalistas.

Habrá diez concentraciones; dos citas agendadas; seis rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Este 12 de agosto habrá protestas y actividades de baja afluencia en la CDMX, principalmente de extrabajadores y colectivos animalistas.

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Protestas y actividades en CDMX este 12 de agosto

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aforo: 150 personas.

Comité Palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones

Hora: 08:30 horas.

08:30 horas. Lugar: Centro Banamex, avenida del Conscripto No. 311, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.

Centro Banamex, avenida del Conscripto No. 311, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo. Motivo: En el marco del AWS Summit Ciudad de México 2026, realizarán el mitin “Boicot al Proyecto Nimbus: fin a la complicidad de AWS y Google”. También exigirán al Gobierno de México cancelar contratos con Amazon y Google y prohibir acuerdos con empresas tecnológicas que, según los organizadores, son cómplices del exterminio en Palestina.

En el marco del AWS Summit Ciudad de México 2026, realizarán el mitin “Boicot al Proyecto Nimbus: fin a la complicidad de AWS y Google”. También exigirán al Gobierno de México cancelar contratos con Amazon y Google y prohibir acuerdos con empresas tecnológicas que, según los organizadores, son cómplices del exterminio en Palestina. Aforo: 50 personas.

Refugio Franciscano, A. C.

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Junta de Asistencia Privada, Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Junta de Asistencia Privada, Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Motivo: Exigen una auditoría e investigación a la Junta de Asistencia Privada por la presunta autorización de la venta ilegal de un predio a un particular y denuncian que los animales bajo resguardo gubernamental no han recibido atención adecuada.

Exigen una auditoría e investigación a la Junta de Asistencia Privada por la presunta autorización de la venta ilegal de un predio a un particular y denuncian que los animales bajo resguardo gubernamental no han recibido atención adecuada. Aforo: 80 personas.

Liberación Animal MX

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Zoológico de San Juan de Aragón, avenida José Loreto Fabela, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

Zoológico de San Juan de Aragón, avenida José Loreto Fabela, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Motivo: Realizarán una acción por el “Día del Elefante” para promover medidas contra el comercio ilegal de marfil, proteger los hábitats naturales, terminar con el maltrato en cautiverio y apoyar organizaciones de conservación.

Realizarán una acción por el “Día del Elefante” para promover medidas contra el comercio ilegal de marfil, proteger los hábitats naturales, terminar con el maltrato en cautiverio y apoyar organizaciones de conservación. Aforo: 30 personas.

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, avenida Nuevo León No. 210, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, avenida Nuevo León No. 210, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Denuncian el desalojo violento del predio de 200 hectáreas “La Peña”, en Tampamolón de Corona, San Luis Potosí, que atribuyen a un proyecto de desarrollos urbanos privados.

Denuncian el desalojo violento del predio de 200 hectáreas “La Peña”, en Tampamolón de Corona, San Luis Potosí, que atribuyen a un proyecto de desarrollos urbanos privados. Aforo: 10 personas.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín; y avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.

Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín; y avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Estación Zapata, líneas 3 y 12 del Metro, avenida Universidad y Eje 7 Sur Félix Cuevas, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Estación Zapata, líneas 3 y 12 del Metro, avenida Universidad y Eje 7 Sur Félix Cuevas, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez. Motivo: Realizarán brigadeo informativo en apoyo al pueblo palestino y exigirán la ruptura de relaciones con el gobierno que, según los organizadores, fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente. También se manifestarán contra la implementación de la CURP biométrica, al considerar que vulneraría la privacidad y seguridad de la sociedad.

Realizarán brigadeo informativo en apoyo al pueblo palestino y exigirán la ruptura de relaciones con el gobierno que, según los organizadores, fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente. También se manifestarán contra la implementación de la CURP biométrica, al considerar que vulneraría la privacidad y seguridad de la sociedad. Aforo: 60 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez. Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas de recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Congreso Nacional Indígena

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, avenida México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, avenida México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Motivo: Asamblea nacional con motivo de su 30 aniversario y por la reconstrucción integral de los pueblos de México.

Asamblea nacional con motivo de su 30 aniversario y por la reconstrucción integral de los pueblos de México. Aforo: 35 personas.

Familiares y Amigos de Víctimas de Abuso Sexual

Hora: 13:30 horas.

13:30 horas. Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Motivo: Asistirán en apoyo a la audiencia de una víctima de abuso sexual.

Asistirán en apoyo a la audiencia de una víctima de abuso sexual. Aforo: 20 personas.

Citas agendadas para hoy

Habitantes de la Alcaldía Xochimilco, Asentamientos Humanos de Santa Cecilia Tepetlapa

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Exigen la regularización de 40 predios de Xochimilco.

Exigen la regularización de 40 predios de Xochimilco. Aforo: 100 personas.

Frente Popular Francisco Villa Independiente

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Motivo: Exigen la regularización del predio “Gerónimo Martínez”, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Exigen la regularización del predio “Gerónimo Martínez”, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Aforo: 30 personas.

Rodadas ciclistas

People for Bikes – Roma

Hora: 06:50 horas.

06:50 horas. Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.

People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte. Destino: Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Aforo: 20 personas.

Libertad en Bici

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa.

Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa. Destino: Lago de Chapultepec, colonia Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Lago de Chapultepec, colonia Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Aforo: 25 personas.

Más en Bici Azcapotzalco

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Explanada de la alcaldía Azcapotzalco.

Explanada de la alcaldía Azcapotzalco. Destino: Ancla de Azcapotzalco, Antigua Calzada de Guadalupe, entre 22 de Febrero y Calzada Azcapotzalco-La Villa, colonia San Marcos.

Ancla de Azcapotzalco, Antigua Calzada de Guadalupe, entre 22 de Febrero y Calzada Azcapotzalco-La Villa, colonia San Marcos. Aforo: 25 personas.

Delicados Crew

Hora: 20:20 horas.

20:20 horas. Lugar: Avenida Euzkaro y Calzada de los Misterios, Tienda 3B, colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero.

Avenida Euzkaro y Calzada de los Misterios, Tienda 3B, colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero. Destino: Granja Las Américas, boulevard Pípila s/n, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.

Granja Las Américas, boulevard Pípila s/n, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo. Aforo: 25 personas.

Roma Cycling

Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Lugar: Parque México, avenida México, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

Parque México, avenida México, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc. Destino: Cuevas del Aire, colonia Magdalena Petlacalco, alcaldía Tlalpan.

Cuevas del Aire, colonia Magdalena Petlacalco, alcaldía Tlalpan. Aforo: 20 personas.

Team Taquitos

Hora: 20:45 horas.

20:45 horas. Lugar: Torre del Caballito, avenida Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera.

Torre del Caballito, avenida Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera. Destino: Sin definir.

Sin definir. Aforo: 25 personas.

Actividades culturales para hoy

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas , con un aforo previsto de 5 mil personas.

– Monumento a la Madre, desde las , con un aforo previsto de 5 mil personas. XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México – Zócalo capitalino, desde las 10:00 horas .

– Zócalo capitalino, desde las . XXXIII Exposición Culinaria del Elote y Tortilla o Feria del Elote – avenida del Maestro y Plaza de la Igualdad, Pueblo San Juan Ixtayopan, desde las 10:00 horas , con un aforo de mil 500 personas.

– avenida del Maestro y Plaza de la Igualdad, Pueblo San Juan Ixtayopan, desde las , con un aforo de mil 500 personas. LXXXVIII Feria Regional 2026 – atrio parroquial y Plaza Cívica de Malacaxtepec Momoxco, durante el día, con un aforo de 3 mil personas.

– atrio parroquial y Plaza Cívica de Malacaxtepec Momoxco, durante el día, con un aforo de 3 mil personas. XXIX Edición de la Expos Ámbar de Chiapas – Monumento a la Revolución, desde las 10:00 horas .

– Monumento a la Revolución, desde las . Vacaciones de Verano 2026 – actividades en las 16 alcaldías , desde las 06:00 horas .

– actividades en las , desde las . Filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” – Zócalo capitalino, desde las 05:00 horas.

Actividades artísticas y culturales

Sentidos Opuestos – Auditorio Nacional, a las 20:30 horas , con un aforo de 9 mil 790 personas.

– Auditorio Nacional, a las , con un aforo de 9 mil 790 personas. Franco Escamilla 1,2,3 Probando – Sala Pepsi Black, planta alta del WTC, a las 18:00 y 21:00 horas, con un aforo de 372 personas.

Encuentros religiosos

38 Aniversario de las Fiestas Patronales de San Lorenzo Diácono y Mártir – Pueblo de San Lorenzo Huipulco, desde las 10:00 horas, con un aforo de 2 mil 500 personas.

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico por las marchas y actividades en la CDMX de este 12 de agosto.

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