CDMX ofrece más de 960 empleos para jóvenes con salarios de hasta 42 mil pesos

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Feria Nacional de Empleo para las Juventudes en Coyoacán. Foto: Cuartoscuro

Más de 960 oportunidades de empleo formal estarán disponibles este miércoles 12 de agosto durante la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2026, que se realizará en Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), con la participación de más de 40 empresas.

La jornada es organizada por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la CDMX, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo del Gobierno de México, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Juventud.

¿Dónde será la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes?

La Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2026 se llevará a cabo este miércoles 12 de agosto en el estacionamiento del Centro de las Artes Santa Úrsula, ubicado en Avenida Santa Úrsula número 19, esquina con San Ricardo y Pedregal de Santa Úrsula, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas y concluirán a las 15:00 horas, por lo que las personas interesadas deberán considerar ese horario para acudir a conocer las ofertas laborales y participar en los procesos de selección.

El encuentro contará con la presencia de más de 40 empresas, que ofrecerán oportunidades laborales dirigidas principalmente a jóvenes que buscan incorporarse al mercado formal, incluyendo quienes buscan su primer empleo o cuentan con poca experiencia.

La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, explicó que la estrategia busca acercar directamente a las empresas a las personas que están en búsqueda de una oportunidad laboral.

“A través de esta estrategia interinstitucional de vinculación laboral directa con las empresas, se busca acercar oportunidades de trabajo digno, decente y formal para las y los jóvenes que buscan su primer empleo o cuentan con poca experiencia laboral”, señaló.

¿Qué tipo de plazas habrá y cuánto pagan?

Entre las opciones disponibles en la Feria de Empleo en Coyoacán se encuentran puestos relacionados con tecnología, marketing, finanzas, contabilidad y administración. Las vacantes incluyen puestos para personas con distintos perfiles profesionales.

Algunas de las vacantes anunciadas son para:

Diseñadores UX/UI e interfaces digitales para aplicaciones

Analistas de Inteligencia Comercial

Supervisores de Marketing Digital

Asesores financieros

Contadores bilingües

Gerentes de auditoría

Jefes administrativos

Los salarios varían de acuerdo con el perfil, experiencia y responsabilidades de cada puesto. La oferta contempla remuneraciones desde 9 mil 583 pesos hasta 42 mil pesos mensuales.

La diversidad de vacantes permitirá que las personas interesadas encuentren opciones tanto para perfiles especializados como para quienes buscan incorporarse al mercado laboral formal y desarrollar experiencia profesional.

De acuerdo con la STyFE, la feria forma parte de las acciones para fortalecer la inclusión laboral de las juventudes y facilitar el contacto directo entre las empresas y quienes buscan empleo.

¿Qué deben llevar quienes busquen empleo?

Las personas interesadas en acudir a la Feria Nacional de Empleo deberán presentarse con documentación que les permita participar en los procesos de reclutamiento.

Entre los requisitos solicitados se encuentran:

Identificación oficial

Solicitud de empleo elaborada

Comprobante de estudios

Currículum vitae (CV)

CURP

El registro puede realizarse previamente a través del Portal del Empleo o directamente el día del evento en las mesas de registro instaladas en la feria.

Se recomienda que las personas interesadas lleven su documentación completa y, en el caso del currículum, varias copias para facilitar su entrega a las empresas que tengan vacantes acordes con su perfil.

La jornada se realizará en el marco del Día Internacional de la Juventud, con el objetivo de generar un espacio de vinculación directa entre empresas y jóvenes que buscan una oportunidad laboral.

Con más de 960 vacantes, 40 empresas participantes y puestos con salarios de hasta 42 mil pesos mensuales, la Feria Nacional de Empleo representa una opción para quienes buscan incorporarse o mejorar su posición dentro del mercado laboral formal en la CDMX.

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