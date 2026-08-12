Cierre en Viaducto y Minería por derrumbe en Miguel Hidalgo; aquí rutas alternas

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Derrumbe en Viaducto y Minería mantiene cierre de lateral. Foto: Cuartoscuro

Un derrumbe registrado durante trabajos de demolición en un inmueble ubicado en la colonia Escandón II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México (CDMX), provocó la caída de material sobre la vialidad y mantiene cerrada la lateral del Viaducto Miguel Alemán con dirección al oriente, a la altura de la calle Minería.

La circulación en este tramo presenta afectaciones, por lo que los automovilistas que se dirigen hacia el oriente deben considerar modificar su recorrido y evitar acercarse al punto del derrumbe.

¿Qué parte está cerrada por el derrumbe en Viaducto?

La afectación se encuentra en la lateral del Viaducto Miguel Alemán en dirección al oriente, específicamente a la altura de Minería, en la colonia Escandón II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

El cierre se debe a que parte del material de un edificio en proceso de demolición cayó directamente sobre los carriles laterales de esta vialidad.

El punto exacto corresponde al predio ubicado en Minería número 145, esquina con Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés. La ubicación también ha sido identificada oficialmente dentro de la colonia Escandón.

Rutas alternas por cierre de Viaducto y Minería

Ante el cierre de la lateral del Viaducto Miguel Alemán, los automovilistas pueden considerar vialidades paralelas de la zona para evitar el punto afectado:

Avenida Patriotismo para desplazarse hacia el norte o sur y reincorporarse posteriormente a la ruta prevista

para desplazarse hacia el norte o sur y reincorporarse posteriormente a la ruta prevista Avenida Revolución , dependiendo del punto de origen y destino del conductor

, dependiendo del punto de origen y destino del conductor Avenida Insurgentes para recorridos hacia el norte o sur, particularmente para quienes necesiten atravesar la zona de manera longitudinal sin utilizar el tramo afectado de Viaducto

La elección de la ruta dependerá del destino de cada conductor y de las condiciones de tráfico al momento del desplazamiento. Se recomienda evitar la zona de Minería y seguir las indicaciones de los elementos que permanecen en el lugar.

Cabe recordar que el Viaducto Miguel Alemán cambia de denominación a Viaducto Río Becerra en otro tramo de su recorrido, por lo que quienes busquen incorporarse nuevamente a esta vía deben revisar previamente las condiciones de circulación.

Así fue el derrumbe en Viaducto y Minería

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en la CDMX, alrededor de las 09:27 horas se registró el colapso de un inmueble ubicado en Minería 145, mientras se realizaban trabajos de demolición.

En el predio se encontraban cinco edificios en proceso de demolición, trabajos que estaban a cargo de la empresa Raíces Houston S.A. de C.V.. El colapso ocurrió mientras se intervenía el segundo edificio del conjunto.

Como consecuencia, el material de la estructura se depositó sobre los carriles laterales del Viaducto, en dirección al oriente, lo que provocó el cierre de esta parte de la vialidad y las afectaciones al tránsito.

El derrumbe también generó la movilización de cuerpos de emergencia y personal encargado de evaluar las condiciones del sitio. Las autoridades realizaron labores para atender el incidente y determinar las acciones necesarias para retirar el material que cayó sobre la vialidad.

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