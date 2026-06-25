Ciclistas encabezan las movilizaciones en CDMX este 25 de junio
Este jueves 25 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la comunidad ciclista.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 1 marcha
- 3 concentraciones
- 5 citas programada
- 3 rodadas ciclistas
- 1 rodada en patines
- 13 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Marcha de comunidad ciclista en Gustavo A. Madero
Una comunidad ciclista realizará una movilización para exigir justicia por un profesor del CINVESTAV Zacatenco que, según los organizadores, fue atropellado y agredido por otro profesor.
Detalles:
- Hora: 10:00 horas.
- Punto de reunión: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, colonia San Pedro Zacatenco.
- Destino: Por definir.
- Asistencia estimada: 100 personas.
Posibles afectaciones
- Avenida Instituto Politécnico Nacional.
- Zona de Zacatenco.
- Calles aledañas al CINVESTAV.
- Dependiendo de la ruta que se determine, podrían registrarse cierres momentáneos en vialidades principales de la alcaldía.
Concentraciones y manifestaciones previstas
Resistencias MX
Instalará una mesa representativa para la preparación de peticiones relacionadas con personas desaparecidas.
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- Asistencia estimada: 100 personas.
Laboratorio 4:20
Realizará una jornada de recolección de firmas y difusión sobre derechos relacionados con el consumo y regulación del cannabis.
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.
- Asistencia estimada: 30 personas.
Colectivos defensores de derechos humanos
Se manifestarán para exigir justicia en un caso de intento de feminicidio y sanción al presunto agresor.
- Hora: 14:00 horas.
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores.
- Asistencia estimada: 50 personas.
Posibles afectaciones:
- Avenida Niños Héroes.
- Doctor Río de la Loza.
- Arcos de Belén.
- Calles de acceso al complejo judicial.
Citas y reuniones programadas con autoridades
Aunque no se trata de marchas, estas actividades pueden generar concentraciones de personas en dependencias públicas.
Personal de apoyo y asistencia a la educación
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Coordinación Sectorial de Educación Inicial y Preescolar, Isabel la Católica No. 165, Centro Histórico.
Trabajadores de la empresa de tamales “Flor de Lis”
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Coordinación Territorial COY-1 y COY-2, alcaldía Coyoacán.
Movimiento Ciudadano de la Venustiano Carranza
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Vivienda.
Unidad Nacional Independiente en Resistencia
- Actividad: Mesa nacional de trabajo.
- Lugar: Secretaría de Gobernación.
- Duración: Durante el día.
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente
- Lugar: Secretaría de Gobernación.
- Duración: Durante el día.
Zonas con mayor concentración de manifestantes
- Abraham González.
- Bucareli.
- Atenas.
- General Prim.
- En el entorno de la Secretaría de Gobernación.
Rodadas ciclistas programadas
Las rodadas suelen provocar cierres temporales conforme avanza el contingente.
Amigos en Bici
- Hora: 21:00 horas.
- Salida: Parque Hundido, alcaldía Benito Juárez.
- Destino: San Juan, Xochimilco.
- Participantes estimados: 20.
Colibrí Benito Juárez
- Hora: 21:00 horas.
- Puntos de salida:
- Foro Hermanos Soler.
- Centro de Acopio La Virgen Oficial.
- Destino: Monumento a la Revolución y Zócalo capitalino.
- Participantes estimados: 25.
Paseo Ciclista “Paseo de Todos”
- Hora: 20:30 horas.
- Inicio y término: Monumento a la Revolución.
- Participantes estimados: 800.
Rodada en patines
Amazonas
- Hora: 20:30 horas.
- Salida y meta: Calle Doctor Mora, Centro Histórico.
- Participantes estimados: 30.
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