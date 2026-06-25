Ciclistas encabezan las movilizaciones en CDMX este 25 de junio

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Movilizaciones en CDMX este 25 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 25 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la comunidad ciclista.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 25 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/eYxq0UJOjZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 25, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

3 concentraciones

5 citas programada

3 rodadas ciclistas

1 rodada en patines

13 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha de comunidad ciclista en Gustavo A. Madero

Una comunidad ciclista realizará una movilización para exigir justicia por un profesor del CINVESTAV Zacatenco que, según los organizadores, fue atropellado y agredido por otro profesor.

Detalles:

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Punto de reunión: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, colonia San Pedro Zacatenco.

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, colonia San Pedro Zacatenco. Destino: Por definir.

Por definir. Asistencia estimada: 100 personas.

Posibles afectaciones

Avenida Instituto Politécnico Nacional.

Zona de Zacatenco.

Calles aledañas al CINVESTAV.

Dependiendo de la ruta que se determine, podrían registrarse cierres momentáneos en vialidades principales de la alcaldía.

Concentraciones y manifestaciones previstas

Resistencias MX

Instalará una mesa representativa para la preparación de peticiones relacionadas con personas desaparecidas.

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Asistencia estimada: 100 personas.

Laboratorio 4:20

Realizará una jornada de recolección de firmas y difusión sobre derechos relacionados con el consumo y regulación del cannabis.

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.

Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez. Asistencia estimada: 30 personas.

Colectivos defensores de derechos humanos

Se manifestarán para exigir justicia en un caso de intento de feminicidio y sanción al presunto agresor.

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores.

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores. Asistencia estimada: 50 personas.

Posibles afectaciones:

Avenida Niños Héroes.

Doctor Río de la Loza.

Arcos de Belén.

Calles de acceso al complejo judicial.

Citas y reuniones programadas con autoridades

Aunque no se trata de marchas, estas actividades pueden generar concentraciones de personas en dependencias públicas.

Personal de apoyo y asistencia a la educación

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Coordinación Sectorial de Educación Inicial y Preescolar, Isabel la Católica No. 165, Centro Histórico.

Trabajadores de la empresa de tamales “Flor de Lis”

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Coordinación Territorial COY-1 y COY-2, alcaldía Coyoacán.

Movimiento Ciudadano de la Venustiano Carranza

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Secretaría de Vivienda.

Unidad Nacional Independiente en Resistencia

Actividad: Mesa nacional de trabajo.

Mesa nacional de trabajo. Lugar: Secretaría de Gobernación.

Secretaría de Gobernación. Duración: Durante el día.

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente

Lugar: Secretaría de Gobernación.

Secretaría de Gobernación. Duración: Durante el día.

Zonas con mayor concentración de manifestantes

Abraham González.

Bucareli.

Atenas.

General Prim.

En el entorno de la Secretaría de Gobernación.

Rodadas ciclistas programadas

Las rodadas suelen provocar cierres temporales conforme avanza el contingente.

Amigos en Bici

Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Salida: Parque Hundido, alcaldía Benito Juárez.

Parque Hundido, alcaldía Benito Juárez. Destino: San Juan, Xochimilco.

San Juan, Xochimilco. Participantes estimados: 20.

Colibrí Benito Juárez

Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Puntos de salida: Foro Hermanos Soler. Centro de Acopio La Virgen Oficial.

Destino: Monumento a la Revolución y Zócalo capitalino.

Monumento a la Revolución y Zócalo capitalino. Participantes estimados: 25.

Paseo Ciclista “Paseo de Todos”

Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Inicio y término: Monumento a la Revolución.

Monumento a la Revolución. Participantes estimados: 800.

Rodada en patines

Amazonas

Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Salida y meta: Calle Doctor Mora, Centro Histórico.

Calle Doctor Mora, Centro Histórico. Participantes estimados: 30.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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