El video que superó a la IA: nadador de Reforma conquista las redes en CDMX

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“Nadador” se vuelve viral por festejo de México. FOTO: Ilustrativa/ Getty

Un aficionado se volvió viral luego de lanzarse a “nadar” en los charcos de agua acumulada sobre Paseo de la Reforma, durante la celebración por el triunfo de la selección mexicana ante Chequia.

El momento fue captado por cámaras de videovigilancia del C5, que registraron al fanático moviéndose entre los encharcamientos en plena vía pública.

La escena llamó la atención en redes sociales por la forma tan eufórica en que el hombre festejó el resultado de la Selección Nacional.

ENTRE CHARCOS…. #Video #Viral



Ni la fuerte #lluvia fue impedimento para que aficionados festejaran el triunfo de la selección.



Así captaron cámaras del C5 a este joven nadando entre los charcos de #Reforma. #HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/xsU643QQCU — Halcon (@HalconOnce) June 25, 2026

Lluvia sorprende a aficionados en Paseo de la Reforma

Antes del festejo viral, una intensa lluvia sorprendió a los aficionados que esperaban el inicio del segundo tiempo del partido México vs Chequia.

La lluvia cayó en las inmediaciones de Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes, justo cuando la afición se mantenía reunida por el encuentro.

Aun con los encharcamientos y la Ley Seca, los seguidores del Tricolor siguieron con la celebración en la zona del Ángel de la Independencia.

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