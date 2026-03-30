Trabajadores de plataformas digitales lideran movilizaciones en CDMX este 30 de marzo
Este lunes 30 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 2 marchas
- 6 concentraciones
- 5 cita agendada
- 5 eventos de esparcimiento
- 8 plantones
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Marchas previstas
Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas
- Hora: 08:00
- Ruta: Del Ángel de la Independencia hacia:
- Oficinas de Uber (Hamburgo 206, Col. Juárez)
- Distrito Polanco (Blvd. Manuel Ávila Camacho 137)
- Demanda: Mejores tarifas, reducción de comisiones y derecho a operar en el AICM
- Aforo estimado: 250 personas
- Observaciones: Posible avance en caravana vehicular
Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
- Hora: 16:00
- Ruta: Del Hemiciclo a Juárez al Ángel de la Independencia
- Demanda: Alto a la guerra en Gaza y acciones contra políticas internacionales relacionadas
- Aforo estimado: 500 personas
- Observaciones: Podrían sumarse más colectivos
Concentraciones y plantones
Padres de alumnos de primaria “José Ma. Rodríguez Cos”
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 07:30
- Lugar: Anillo Periférico Canal de Garay
- Demanda: Atención a problemáticas escolares
- Aforo: 50
Policías en activo y jubilados (Plata y Oro A.C.)
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno (Zócalo)
- Demanda: Pago de incremento salarial del 9%
- Aforo: 80
Centro Nacional para la Capacitación de Empleadas del Hogar
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Hora: 12:00
- Lugar: Parque Lincoln, Polanco
- Demanda: Derechos laborales y reconocimiento social
- Aforo: 35
Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 12:00
- Puntos: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez
- Demanda: Actividades informativas sobre consumo responsable
- Aforo: 50
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Alcaldías: Cuauhtémoc e Iztacalco
- Hora: 12:00–13:00
- Puntos:
- Monumento a la Madre
- Río Churubusco y Añil
- Actividades: Eventos culturales y mesas informativas
- Aforo: 50
Mazatecas por la Libertad
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 14:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia
- Demanda: Acceso a justicia y denuncia de violaciones a derechos humanos
- Aforo: 250
Citas agendadas (reuniones y gestiones)
Vecinos de Xochimilco (Los Pinos y Temamatla)
- Hora: 09:00
- Lugar: Alcaldía Xochimilco
- Demanda: Abasto de agua
Movimiento de indígenas artesanos
- Alcaldía: Iztacalco
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda
- Demanda: Participación en feria cultural
Vecinos de colonia Juventino Rosas
- Alcaldía: Iztacalco
- Hora: 13:00
- Demanda: Transparencia en presupuesto participativo
Vecinos de Santiago Ahuizotla
- Alcaldía: Azcapotzalco
- Hora: 16:00
- Demanda: Oposición a construcción inmobiliaria
Movimiento “Sin Techo”
- Alcaldía: Iztacalco
- Actividad: Durante el día
- Demanda: Acceso a programas de vivienda
Alternativas viales recomendadas
Ante la concentración de movilizaciones en zonas clave, autoridades sugieren evitar y considerar rutas alternas:
Zonas con posibles afectaciones
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central
- Zona Centro (Zócalo y alrededores)
- Polanco (Mariano Escobedo, Ejército Nacional)
- Periférico Oriente (Canal de Garay)
Rutas alternas
- Circuito Interior como vía paralela a Reforma
- Avenida Chapultepec para cruzar el centro
- Ejes 1 y 2 Norte/Sur para desplazamientos transversales
- Viaducto Tlalpan / Miguel Alemán para evitar zonas céntricas
- Calzada Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa en el oriente
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