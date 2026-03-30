Trabajadores de plataformas digitales lideran movilizaciones en CDMX este 30 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 30 de marzo. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 30 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

2 marchas

6 concentraciones

5 cita agendada

5 eventos de esparcimiento

8 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas previstas

Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas

Hora: 08:00

08:00 Ruta: Del Ángel de la Independencia hacia: Oficinas de Uber (Hamburgo 206, Col. Juárez) Distrito Polanco (Blvd. Manuel Ávila Camacho 137)

Del Ángel de la Independencia hacia: Demanda: Mejores tarifas, reducción de comisiones y derecho a operar en el AICM

Mejores tarifas, reducción de comisiones y derecho a operar en el AICM Aforo estimado: 250 personas

250 personas Observaciones: Posible avance en caravana vehicular

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 16:00

16:00 Ruta: Del Hemiciclo a Juárez al Ángel de la Independencia

Del Hemiciclo a Juárez al Ángel de la Independencia Demanda: Alto a la guerra en Gaza y acciones contra políticas internacionales relacionadas

Alto a la guerra en Gaza y acciones contra políticas internacionales relacionadas Aforo estimado: 500 personas

500 personas Observaciones: Podrían sumarse más colectivos

Concentraciones y plantones

Padres de alumnos de primaria “José Ma. Rodríguez Cos”

Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Hora: 07:30

07:30 Lugar: Anillo Periférico Canal de Garay

Anillo Periférico Canal de Garay Demanda: Atención a problemáticas escolares

Atención a problemáticas escolares Aforo: 50

Policías en activo y jubilados (Plata y Oro A.C.)

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 10:00

10:00 Lugar: Secretaría de Gobierno (Zócalo)

Secretaría de Gobierno (Zócalo) Demanda: Pago de incremento salarial del 9%

Pago de incremento salarial del 9% Aforo: 80

Centro Nacional para la Capacitación de Empleadas del Hogar

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Hora: 12:00

12:00 Lugar: Parque Lincoln, Polanco

Parque Lincoln, Polanco Demanda: Derechos laborales y reconocimiento social

Derechos laborales y reconocimiento social Aforo: 35

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 12:00

12:00 Puntos: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez

Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez Demanda: Actividades informativas sobre consumo responsable

Actividades informativas sobre consumo responsable Aforo: 50

Colectivo “Plataforma 4:20”

Alcaldías: Cuauhtémoc e Iztacalco

Cuauhtémoc e Iztacalco Hora: 12:00–13:00

12:00–13:00 Puntos: Monumento a la Madre Río Churubusco y Añil

Actividades: Eventos culturales y mesas informativas

Eventos culturales y mesas informativas Aforo: 50

Mazatecas por la Libertad

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 14:00

14:00 Lugar: Suprema Corte de Justicia

Suprema Corte de Justicia Demanda: Acceso a justicia y denuncia de violaciones a derechos humanos

Acceso a justicia y denuncia de violaciones a derechos humanos Aforo: 250

Citas agendadas (reuniones y gestiones)

Vecinos de Xochimilco (Los Pinos y Temamatla)

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Alcaldía Xochimilco

Alcaldía Xochimilco Demanda: Abasto de agua

Movimiento de indígenas artesanos

Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Hora: 11:00

11:00 Lugar: Secretaría de Vivienda

Secretaría de Vivienda Demanda: Participación en feria cultural

Vecinos de colonia Juventino Rosas

Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Hora: 13:00

13:00 Demanda: Transparencia en presupuesto participativo

Vecinos de Santiago Ahuizotla

Alcaldía: Azcapotzalco

Azcapotzalco Hora: 16:00

16:00 Demanda: Oposición a construcción inmobiliaria

Movimiento “Sin Techo”

Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Actividad: Durante el día

Durante el día Demanda: Acceso a programas de vivienda

Alternativas viales recomendadas

Ante la concentración de movilizaciones en zonas clave, autoridades sugieren evitar y considerar rutas alternas:

Zonas con posibles afectaciones

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Zona Centro (Zócalo y alrededores)

Polanco (Mariano Escobedo, Ejército Nacional)

Periférico Oriente (Canal de Garay)

Rutas alternas

Circuito Interior como vía paralela a Reforma

como vía paralela a Reforma Avenida Chapultepec para cruzar el centro

para cruzar el centro Ejes 1 y 2 Norte/Sur para desplazamientos transversales

para desplazamientos transversales Viaducto Tlalpan / Miguel Alemán para evitar zonas céntricas

para evitar zonas céntricas Calzada Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa en el oriente

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.