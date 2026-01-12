Se normalizan despegues y aterrizajes en el AICM

GENERANDO AUDIO...

Se bnormalizan operaciones en el AICM. Foto: Cuartoscuro.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que ya se reanudaron las operaciones de despegue y aterrizaje, luego del banco de niebla que se registró la mañana de este día en el área operativa.

A través de su cuenta oficial en X, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recomendó a las y los pasajeros que tengan un vuelo programado para hoy consultar el estatus directamente con su aerolínea, ya que podrían registrarse ajustes en los horarios.

¿Qué pasó en el AICM este lunes?

Por la mañana, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que se suspendieron los aterrizajes y despegues debido a la presencia de neblina.

“Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues”, publicó el AICM en redes sociales.

Suspenden aterrizajes y despegues en el AICM por presencia neblina

Alrededor de las 7:30 del día de hoy, el AICM informó sobre la suspensión de aterrizajes y despegues por presencia de neblina en la zona noreste de la capital del país.

Tras este anunció, algunas aerolíneas como Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris le pidieron a sus clientes verificar el estatus de sus vuelos, ya que podría haber modificaciones debido a las condiciones climáticas en la capital del país.

Alerta amarilla y naranja en alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en 13 alcaldías de la CDMX, incluyendo Venustiano Carranza, donde se ubica el AICM. En estas demarcaciones se prevén temperaturas de entre 4 °C y 6 °C entre las 1:00 y las 8:00 horas de este lunes.



En Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan se activó la Alerta Naranja por temperaturas entre 1 °C y 3 °C en el periodo de tiempo ya mencionado.

