Neblina obliga a suspender aterrizajes y despegues en el AICM

| 07:55 | J.L. Márquez | Uno TV
AICM
Neblina obliga a suspender los vuelos en el AICM. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que este lunes 12 de enero se suspenden los aterrizajes y despegues debido a la presencia de neblina. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo se mantendrá esta medida

“Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues”, publicó el AICM en redes sociales.

Información en desarrollo…

