Neblina obliga a suspender aterrizajes y despegues en el AICM

GENERANDO AUDIO...

Neblina obliga a suspender los vuelos en el AICM. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que este lunes 12 de enero se suspenden los aterrizajes y despegues debido a la presencia de neblina. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo se mantendrá esta medida

“Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues”, publicó el AICM en redes sociales.

Información en desarrollo…

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento