Así quedó edificio tras explosión en Paseos de Taxqueña, CDMX. Foto: UnoTV

La mañana de este viernes 9 de enero, una fuerte explosión por acumulación de gas sacudió un edificio ubicado en Paseos de los Naranjos número 218, esquina con Cipreses, en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

El siniestro ocurrió en el tercer piso del inmueble y dejó un saldo preliminar de siete personas lesionadas, dos de ellas con heridas de consideración, además de daños estructurales en, al menos, 40 departamentos y cerca de 2 mil 500 personas desalojadas.

Vuelan vidrios y concreto por explosión

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), compartió el momento exacto de la explosión. En las imágenes se observa cómo volaron vidrios, concreto y diversos objetos de herrería.

Al momento del siniestro, dos personas transitaban por el lugar y corrieron al percatarse del fuerte impacto. En el metraje también se aprecia la llegada de autoridades a la zona de Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.

Lesionados por explosión

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se originó en el departamento 302, donde se encontraban dos personas de entre 45 y 50 años de edad, quienes resultaron con lesiones de mayor consideración. La onda expansiva provocó daños en múltiples viviendas del edificio, con la ruptura de ventanas, puertas y afectaciones a muros divisorios.

Al lugar acudieron de inmediato, cuerpos de emergencia, entre ellos unidades médicas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal de Protección Civil, quienes brindaron atención a los heridos y coordinaron la evacuación de los residentes.

También se presentaron autoridades de alto nivel, como la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa; el subsecretario de Tránsito, Cristian Sumano; la fiscal Norma Angélica Fragoso; y la agente de la Policía de Investigación, Claudia Reyes Ramírez.

Los lesionados fueron identificados como:

Carlos Garza Sáenz, de 55 años, con excoriaciones a nivel craneal y una cortadura en el dedo izquierdo

Alfonso Jiménez Castillo, con heridas por cortaduras de vidrio y sutura en la mano derecha

Juan Carlos “N”, de 62 años, con diagnóstico probable de fractura costal del lado izquierdo

Dania López Cruz, de 4 años, reportada como clínicamente estable

Ana Lucía Rentería Rivas, con cortaduras en el rostro y el brazo derecho

José Felipe Saucedo Campos, de 75 años, con quemaduras de segundo grado en el 80% del cuerpo, considerado el caso más grave.

Daniel López, de 25 años, con herida cortante en el dedo medio de la mano izquierda

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incidente y evaluar los daños estructurales del edificio. La zona permaneció acordonada y se exhortó a los vecinos a no regresar a sus viviendas hasta nuevo aviso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil continuaron trabajando en el sitio para garantizar la seguridad de los habitantes y deslindar responsabilidades.

