La fiesta del Mundial 2026 llega a Canadá y EE. UU.; los momentos que marcaron las inauguraciones

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Combinaron espectáculos musicales e identidad cultural. Foto: Reuters

El Mundial 2026 llegó este viernes a Canadá y Estados Unidos, día en el que ambos países, además de debutar en el torneo, llevaron a cabo sus respectivas inauguraciones, luego de que México hiciera lo propio un día antes.

Ambos eventos destacaron por sus números musicales, que contaron con la participación de artistas de distintos géneros, así como por las referencias culturales de cada país.

En Unotv.com te contamos cuáles fueron los momentos más destacados de ambas ceremonias.

Foto: Reuters

Canadá celebró su diversidad con música y símbolos nacionales

La inauguración en Canadá abrió con un homenaje a los pueblos originarios del país. Representantes de comunidades indígenas provenientes de distintas regiones, desde el Atlántico hasta el Ártico, participaron en el espectáculo para destacar sus raíces culturales.

Foto: AFP

La ceremonia también mostró algunos de los elementos más representativos del territorio canadiense. Figuras como el oso polar, el alce y la ballena formaron parte de una puesta en escena que recorrió la riqueza natural del país ante miles de aficionados reunidos en el Estadio de Toronto.

La música ocupó un lugar central durante la celebración. Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy y Vegedream participaron en distintos segmentos del espectáculo.

Mientras que Alanis Morissette protagonizó uno de los momentos más emotivos al interpretar el himno nacional de Canadá antes del inicio del partido ante Bosnia y Herzegovina.

@ellebrasil Mais um destaque da segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, realizada no Canadá nesta sexta-feira (12.06), no BMO Field, em Toronto. Ícone do rock dos anos 1990 e vencedora de sete prêmios Grammy, Alanis Morissette acaba de subir ao palco para interpretar o hino nacional do país, em um dos momentos mais solenes da programação. Diva! #AlanisMorissette #ELLEBrasil ♬ som original – ellebrasil

Finalmente, el actor y comediante Will Arnett, embajador del Mundial 2026, completó la celebración al dar la bienvenida a los aficionados presentes en el estadio y a quienes siguieron la transmisión alrededor del mundo, en una jornada histórica para el futbol canadiense.

Foto: Reuters

¿Cuál fue el resultado del partido en Canadá?

Cabe destacar que este fue el primer partido mundialista que la selección masculina de futbol disputa en el país.

Canadá y Bosnia y Herzegovina, ambas selecciones en el Grupo B, se enfrentaron en un partido que terminó con empate 1-1. La selección europea se adelantó en el marcador con un gol de Jovo Lukic al minuto 21, pero los locales lograron reaccionar en la segunda mitad con una anotación de Cyle Larin al 78.

Foto: AFP

Future, Lisa y Anitta encabezaron la fiesta en Los Ángeles

La ceremonia de inauguración en Estados Unidos arrancó con una puesta en escena que tuvo como protagonista un gran mapa azul del país colocado en el centro del estadio.

El espectáculo también incluyó referencias a la historia estadounidense, con la participación de un personaje ataviado con vestimenta inspirada en los fundadores de la nación, acompañado por grupos de tamboreros vestidos en tonos rojo y azul.

La música tomó el control poco después con la aparición de Future y Tyla, quienes interpretaron “Game Time” frente a una enorme réplica del trofeo de la Copa del Mundo. El número incluyó bailarines y especialistas en futbol freestyle que acompañaron la presentación sobre el césped del Estadio Los Ángeles.

Future y Tyla. Foto: Reuters

Más tarde, Lisa, integrante de Blackpink, Anitta y Remo se sumaron a la celebración con una interpretación de “Goals”. Los artistas aparecieron vestidos de blanco con detalles brillantes, mientras la palabra “FIFA” se elevó sobre el escenario en una de las imágenes más llamativas de la ceremonia.

Rema, Lisa y Anitta. Foto: Reuters

¿Y Katy Perry?

Tras varios minutos de espera, en los que los equipos de Estados Unidos y Paraguay aprovecharon para hacer su sesión de calentamiento, Katy Perry por fin apareció en la cancha para interpretar “Wonder”, junto Tius, niño noruego que grabó unas líneas del tema en 2021.

El menor de 10 años viajó desde Noruega hasta Los Ángeles, California, para interpretar el tema en vivo por primera vez en el estadio junto a la intérprete de “Firework”.

Katy Perry apareció con un vestido con un escote en la espalda en color plateado hecho a base de tiritas colgantes y, al final de la interpretación, cargó al pequeño.

Foto: AFP

Para el final de la ceremonia, el himno estadounidense fue entonado por los cantantes de música country Dan Smyers y Shay Mooney, quienes recibieron una ovación por parte del público, entre los que se encontraban celebridades como Tom Cruise y David Beckham.

Mientras que Jennifer Hicks y Miguel Narváez integrantes de Purahéi Soul, que mezcla folklore y elementos de blues y jazz, entonaron el himno paraguayo.

Foto: Getty Images

¿Qué sucedió en el partido de Estados Unidos vs Paraguay?

Al filo de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, arrancó el debut de las selecciones de Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026.

Fue alrededor del minuto 8, cuando Damián Bobadilla, del equipo paraguayo, provocó el primer gol del encuentro, a favor del equipo de las barras y las estrellas.

¡GOOOL DE ESTADOS UNIDOS! ¡TERRIBLE AUTOGOL!🇺🇸⚽



Bobadilla se equivoca y anota en propia portería de Paraguay. #MundialEsNuestro pic.twitter.com/AjX0VYggZ6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 13, 2026

Posteriormente, tras un gol anulado, el delantero Folarin Balogun aumentó la ventaja estadounidense al marcar el segundo gol del encuentro al minuto 31.

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