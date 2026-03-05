Sindicatos encabezan las movilizaciones en CDMX este 5 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 5 de marzo. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 5 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevante son la que realizarán el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares, el Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Sección 21).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, nueve concentraciones, tres citas agendadas, ocho rodadas ciclistas, una rodada en patines y 11 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marcha prevista

Familiares de marinos desaparecidos

Hora: 13:00

13:00 Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Punto de partida: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Zócalo capitalino

Motivo de la movilización:

Exigen la búsqueda, esclarecimiento de los hechos y aparición con vida de dos elementos de la Secretaría de Marina desaparecidos desde el 5 de marzo de 2022.

desaparecidos desde el 5 de marzo de 2022. Los hechos habrían ocurrido en el tramo carretero de la Laguna de Zempoala (Morelos) hacia Acapulco, Guerrero, después de que los marinos participaron en una comisión en la Ciudad de México.

Actividades previas

09:00 horas: concentración en la Secretaría de Marina Avenida Escuela Naval Militar 669, colonia Presidentes Ejidales 1ª Sección, alcaldía Coyoacán.

concentración en la Secretaría de Marina

Participación estimada:

Aproximadamente 50 personas.

Concentraciones y manifestaciones

Durante el día también se esperan al menos nueve concentraciones en distintas alcaldías.

Mercaditas Autónomas Momoxcas

Hora: 09:00

09:00 Alcaldía: Milpa Alta

Milpa Alta Lugar: Sede de la alcaldía (Av. México Norte y Av. Jalisco Oriente)

Motivo

Actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer , incluyendo: Mercadita feminista Tendedero de denuncias contra violencia de género Actividades para visibilizar desigualdades y promover autonomía económica de mujeres.

, incluyendo:

Aforo estimado: 50 personas.

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares

Hora: 09:30

09:30 Alcaldía: Venustiano Carranza

Venustiano Carranza Lugar: Cámara de Diputados (H. Congreso de la Unión 66, colonia El Parque)

Motivo

Realización del “Diálogo Nacional de Mujeres Sindicalistas” en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde se discutirán retos laborales, familiares, sindicales y políticos.

Aforo estimado: 120 personas.

Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México

Hora: 10:00

10:00 Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Lugar: Dirección General de Administración de Personal Av. Fray Servando Teresa de Mier 77, colonia Obrera

Dirección General de Administración de Personal

Motivo

Solicitan la basificación de 559 trabajadores de nómina 8 de la Secretaría de Salud.

Posible afectación

No se descarta bloqueo de vialidades.

Aforo estimado: 200 personas.

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Sección 21)

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Secretaría de Bienestar e Igualdad Social 20 de Noviembre s/n, Centro Histórico

Secretaría de Bienestar e Igualdad Social Hora: 11:00

11:00 Segundo punto: estación Viaducto de la Línea 2 del Metro (Calzada de Tlalpan)

Motivo

Denuncian condiciones laborales insalubres en oficinas de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

Posible afectación

Probables bloqueos de vialidades.

Aforo estimado: 250 personas.

Comité Feminista de la UAM Xochimilco

Hora: 13:00

13:00 Alcaldía: Coyoacán

Coyoacán Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Motivo

Actividad denominada “Juntas hacia el 8M”, donde colocarán un tendedero de denuncias anónimas y realizarán actividades culturales rumbo a la marcha del Día Internacional de la Mujer.

Aforo estimado: 60 personas.

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

13:00 Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Lugar: Bajo puente de Río Churubusco y Añil

Motivo

Evento informativo y talleres sobre reducción de riesgos en el uso de drogas y uso responsable del espacio público.

Aforo estimado: 20 personas.

Grupo político Aragón “11 de Octubre”

Hora: 16:30

16:30 Alcaldía: Gustavo A. Madero

Gustavo A. Madero Lugar: Cooperativa Luz y Fuerza del Centro Río Guadalupe 54, San Juan de Aragón

Cooperativa Luz y Fuerza del Centro

Motivo

Reunión para discutir temas relacionados con la participación de la unidad de resistencia electricista.

Aforo estimado: 70 personas.

Colectiva “Rosas Rojas”

Hora: 17:00

17:00 Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Lugar: Universidad Pedagógica Nacional Carretera Picacho-Ajusco 24

Universidad Pedagógica Nacional

Motivo

Jornada estudiantil rumbo al 8M con actividades contra la violencia de género y en favor del aborto legal y seguro.

Aforo estimado: 60 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Horario: Durante el día

Durante el día Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. México Coyoacán 259

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

Motivo

Instalación de mesas para recolección de firmas para remover integrantes del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Aforo estimado: 50 personas.

Plantones y citas con autoridades

También se contemplan reuniones o concentraciones menores en dependencias públicas.

Productores del Programa del Nopal

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Secretaría del Medio Ambiente, Centro Histórico

Secretaría del Medio Ambiente, Centro Histórico Demanda: incremento del 7.5 % al programa de apoyo a productores del nopal.

Movimiento Inteligente Fuerza 70

Hora: 14:00

14:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Centro Histórico

Secretaría de Gobierno, Centro Histórico Demanda: pago de pensiones.

Núcleo solicitantes de vivienda “Movimiento Sin Techo”

Hora: 17:00

17:00 Lugar: Secretaría de Vivienda, alcaldía Iztacalco

Secretaría de Vivienda, alcaldía Iztacalco Demanda: acceso a vivienda social digna.

