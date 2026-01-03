Magnitud, epicentro y daños: los sismos más fuertes del siglo XXI en México

GENERANDO AUDIO...

México se encuentra en una zona con gran actividad sísmica. Foto: Cuartoscuro

El sismo de magnitud 6.5, registrado el 2 de enero de 2026 con epicentro en San Marcos, Guerrero, reactivó la memoria colectiva sobre los terremotos más fuertes que han sacudido México en el siglo XXI. Aunque no se ubica entre los de mayor magnitud, su percepción en la Ciudad de México y los efectos reportados en la costa del Pacífico colocan al evento dentro de los movimientos que dejaron huella en la población.

El movimiento fue perceptible en varios estados del país. En la capital, imágenes como el balanceo del Ángel de la Independencia volvieron a evidenciar la vulnerabilidad sísmica del Valle de México, mientras que en Barra Vieja, Acapulco, se reportaron grietas en la franja costera.

A continuación presentamos sólo algunos de los sismos más fuertes que han sacudido a México después del 2000.

Terremoto de Colima de 2003: uno de los más fuertes del siglo XXI

El 21 de enero de 2003, un terremoto de magnitud 7.6, con epicentro cercano a Tecomán, Colima, sacudió gran parte del país durante cerca de 55 segundos. El saldo fue de al menos 29 personas fallecidas, cientos de heridos y miles de viviendas afectadas, de acuerdo con registros académicos y reportes oficiales.

El sismo fue percibido en amplias zonas del país, incluidos Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Puebla, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México.

Los daños más severos se concentraron en Colima, Jalisco y Michoacán, con afectaciones en viviendas, escuelas, iglesias, edificios públicos y obras de infraestructura.

Los sismos de 2017 y el récord del terremoto más fuerte en México

El 7 de septiembre de 2017, México registró el sismo más fuerte instrumentado en su historia reciente, con una magnitud de 8.2, localizado frente a las costas de Chiapas y Oaxaca. El movimiento causó daños severos en el sur del país y fue perceptible en gran parte del territorio nacional. Reportes indican que 99 personas perdieron la vida.

Doce días después, el 19 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 7.1, con epicentro entre Puebla y Morelos, tuvo un impacto directo en la Ciudad de México. El movimiento provocó el colapso de más de 40 edificios, daños en miles de inmuebles y un saldo de 369 personas fallecidas, de acuerdo con cifras oficiales. La mayoría de las víctimas se concentraron en CDMX, aunque también se registraron decesos en Morelos, Puebla y el Estado de México.

Ambos eventos marcaron un antes y un después en la gestión del riesgo sísmico, la normatividad de construcción y los protocolos de Protección Civil en el país, además de consolidarse como los sismos más destructivos del siglo XXI en México.

Sismo de 7.4 en Crucecita, Oaxaca, en 2020

La mañana del 23 de junio de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19, se registró un sismo de magnitud 7.4, con epicentro a 4 kilómetros de Crucecita, Oaxaca, y una profundidad aproximada de 20 kilómetros, lo que lo ubicó entre los más intensos del siglo XXI.

El movimiento fue percibido en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México, y de forma leve en Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Colima, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Nayarit. Tras el evento, se emitió una alerta de tsunami para las costas del Pacífico.

En Oaxaca se reportaron más de 8 mil viviendas dañadas en 145 municipios, así como afectaciones en 213 escuelas, 15 centros de salud, tres hospitales, siete puentes y tramos carreteros. El sismo dejó al menos 10 personas fallecidas y múltiples lesionados.

¿Dónde se producen los sismos más fuertes en México y por qué?

Los sismos de mayor magnitud en México se concentran principalmente en la costa del Pacífico, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Colima y Michoacán, debido a la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana. Este proceso tectónico libera grandes cantidades de energía que generan terremotos de alta intensidad.

¿Por qué los sismos se sienten con más fuerza en la CDMX?

Aunque muchos epicentros se localizan a cientos de kilómetros, la Ciudad de México amplifica los movimientos sísmicos debido a su suelo lacustre, compuesto por sedimentos blandos del antiguo lago. Estas condiciones provocan que las ondas sísmicas se magnifiquen y duren más tiempo, haciendo que sismos lejanos, como el de 6.5 en Guerrero, se perciban con fuerza en la capital.

