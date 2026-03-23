Inauguran Utopía en la Magdalena Mixiuhca; es la primera de 100 proyectadas en CDMX

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Utopía en la Magdalena Mixiuhca en CDMX. Foto: Gobierno CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la primera Utopía en la Magdalena Mixiuhca, alcaldía Iztacalco, un complejo de más de 80 mil metros cuadrados que ofrecerá servicios gratuitos de salud, cultura, deporte y cuidados, como parte de un proyecto que contempla la construcción de 100 espacios similares en la Ciudad de México (CDMX).

Primera Utopía de 100 en CDMX

La nueva infraestructura beneficiará a 83 mil habitantes de 23 colonias del oriente de la capital y forma parte de una estrategia de urbanismo social orientada a reducir desigualdades y garantizar el acceso a servicios de calidad.

Durante la inauguración, la mandataria capitalina afirmó que este espacio marca el inicio de una nueva forma de construir ciudad, al priorizar la vida cotidiana y el bienestar de las personas por encima de la infraestructura tradicional.

El complejo integra más de 60 espacios, entre ellos consultorios médicos, atención odontológica y ginecológica, laboratorio clínico con mastógrafo, áreas de rehabilitación, auditorio, talleres culturales y deportivos, así como una alberca semiolímpica, canchas y pistas, todo con acceso gratuito.

También cuenta con un Sistema Público de Cuidados que incluye comedor, lavandería, Casa de Día para adultos mayores, atención a la salud emocional, espacios para mujeres y diversidad sexual, así como servicios contra adicciones y una agencia de empleo.

Brugada Molina adelantó que este modelo se replicará en una red de 100 Utopías en la capital y anunció que la siguiente se inaugurará en la alcaldía Azcapotzalco después de Semana Santa.

Además, informó que en la misma zona se desarrollará una segunda etapa de 40 mil metros cuadrados denominada Utopía de las Infancias, con espacios educativos, recreativos y tecnológicos, lo que llevará el proyecto total a 120 mil metros cuadrados.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, destacó que el complejo se construyó sin talar árboles y que incluye áreas verdes con más de 55 mil plantas, así como zonas temáticas y juegos infantiles.

Por su parte, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, señaló que este espacio representa un antes y un después en la forma de construir infraestructura pública, al enfocarse en la inclusión, la igualdad y el bienestar social.

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