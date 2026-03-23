Catrinas mundialistas en imágenes; así fue la caminata que hicieron en CDMX

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Participantes avanzaron del Ángel a Bellas Artes. Foto: Cuartoscuro

Decenas de catrinas mundialistas participaron en una caminata que recorrió algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México (CDMX) como parte de las actividades rumbo al Mundial 2026. El evento reunió a familias, jóvenes y aficionados al futbol que se sumaron al recorrido con vestimenta inspirada en el Día de Muertos y elementos relacionados con la Selección Mexicana.

La caminata comenzó en el Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma hasta llegar al Palacio de Bellas Artes, donde concluyó el recorrido. Durante el trayecto, los participantes caminaron acompañados por música, banderas y aplausos de las personas que se encontraban en la zona.

Catrinas mundialistas usaron maquillaje tricolor en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Catrinas mundialistas recorren Reforma rumbo al Mundial 2026

Las imágenes del recorrido muestran cómo los asistentes se organizaron en grupos y avanzaron por la avenida portando banderas de México, playeras verdes y accesorios alusivos al Mundial 2026. A lo largo del trayecto también se observó la presencia de familias completas y grupos de jóvenes que participaron en la caminata.

Uno de los momentos más llamativos se registró cuando un grupo de percusionistas acompañó la marcha con tambores decorados en rojo, blanco y negro. La música marcó el ritmo del recorrido mientras las catrinas mundialistas avanzaban entre los árboles y edificios emblemáticos del centro de la capital.

Así se veía el recorrido de las Catrinas mundialistas. Fotos: Cuartoscuro

Vestimenta y maquillaje destacaron en la caminata en CDMX

Otro de los elementos que más llamó la atención fue la forma en la que los asistentes se ataviaron para el recorrido. Varias personas portaron playeras de la Selección Mexicana, algunas con números y detalles relacionados con el torneo que se realizará en 2026.

El maquillaje también fue uno de los aspectos más visibles durante la caminata. En las imágenes se observan rostros pintados como calaveras, pero con detalles en verde, blanco y rojo, además de aplicaciones brillantes en los ojos y pómulos.

Algunos participantes también utilizaron vestimenta más elaborada. Una de las asistentes lució un vestido amplio con bordados del águila nacional y una corona decorada con elementos dorados, mientras sostenía una bandera de México. Otros asistentes portaron sombreros tradicionales, máscaras de calavera y accesorios relacionados con el fútbol.

Ambiente festivo marcó la caminata rumbo al Mundial 2026

Durante todo el recorrido el ambiente fue festivo. Los participantes avanzaron entre música, maquillaje y banderas ondeando, mientras personas que se encontraban en la zona observaban el paso de las catrinas mundialistas.

El evento formó parte de las actividades relacionadas con la celebración rumbo al Mundial 2026, torneo en el que México será una de las sedes. Las imágenes del recorrido muestran una combinación entre elementos tradicionales del Día de Muertos y el entusiasmo de los aficionados por el fútbol.

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