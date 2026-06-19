Zócalo y Reforma amanecen con 40 toneladas de basura tras festejos

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Se desplegó un dispositivo de limpieza en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La noche del 18 de junio de 2026 no fue sólo de celebración, ya que, tras la victoria de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026, fueron levantadas por trabajadores de limpia más de 40 toneladas de basura, según informó la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México.

La dependencia detalló que, tras los festejos, fue desplegado un operativo especial de servicios urbanos en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, el Zócalo capitalino y diversas calles del Centro Histórico, donde se realizaron labores de limpieza y recolección de residuos.

40 toneladas de basura en puntos emblemáticos de CDMX

La alta concentración de personas que acudieron a seguir el partido y posteriormente a celebrar el triunfo de la Selección Mexicana dejó una importante cantidad de residuos en distintos espacios públicos de la capital.

Tras las concentraciones para seguir el partido de la Selección Mexicana en el #Mundial2026 y las posteriores celebraciones por su victoria, la #SOBSE desplegó, con labores continuas desde el día de ayer, un dispositivo de servicios urbanos en el Ángel de la Independencia pic.twitter.com/m9DKczuCbG — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) June 19, 2026

De acuerdo con la Sobse, entre las labores realizadas durante la noche del jueves y las programadas para este viernes, se estima el retiro de alrededor de 40 toneladas de basura.

Como referencia, esa cantidad equivale aproximadamente al peso de 40 automóviles medianos, lo que da una idea de la magnitud de los residuos generados en unas cuantas horas de celebración.

Más de 360 trabajadores participaron en el operativo especial

Para atender las afectaciones, la dependencia desplegó un operativo conformado por 360 trabajadores de distintas áreas, quienes realizaron labores de barrido manual, recolección de residuos, lavado de superficies y trabajos de jardinería.

Las tareas se concentraron principalmente en Paseo de la Reforma, la Glorieta del Ángel de la Independencia, el Zócalo capitalino y las calles del Centro Histórico, donde también se atendieron áreas verdes y jardineras que resultaron afectadas por la gran afluencia de personas.

Así fue el despliegue para recuperar los espacios públicos

Las brigadas trabajaron con el apoyo de 23 vehículos operativos, seis hidrolavadoras y una pipa con capacidad para 10 mil litros de agua, con el objetivo de restablecer las condiciones de limpieza en las zonas más concurridas.

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