Mundial 2026: las obras que siguen pendientes en CDMX a 10 días del arranque del torneo

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De cara al Mundial, en CDMX, todavía faltan obras. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Ciudad de México (CDMX) se alista para recibir el Mundial 2026 y, a 10 días de la inauguración de la máxima fiesta del futbol, varias obras avanzan a marchas forzadas para estar listas antes del arranque del torneo.

¿Qué obras se trabajan en CDMX?

En materia de movilidad, los accesos al Estadio Azteca continúan en su etapa final. Se prevé que una parte importante de los aficionados llegue a través del Tren Ligero, sistema que fue modernizado para incrementar su capacidad de transporte.

Por su parte, el Metro lleva a cabo trabajos de modernización en la Línea 2. La ruta opera con horarios especiales y cierres parciales desde las 20:00 horas del viernes 29 de mayo y hasta el inicio del servicio del jueves 4 de junio. La remodelación de la estación Hidalgo generó comentarios y memes en redes sociales debido a la instalación de alumbrado con faroles.

En otras estaciones, los trabajos continúan a marchas forzadas con la colocación de loseta y diversas adecuaciones para mejorar la imagen de la Línea 2 de cara al Mundial.

Calzada elevada

La calzada contará con un corredor flotante ubicado sobre las vías de la Línea 2 del Metro. El proyecto permitirá que los peatones transiten de manera segura entre distintos puntos de la zona.

Además, contempla la recuperación de áreas verdes, instalación de luminarias y la creación de senderos seguros para mujeres. La obra aún no está concluida. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, compartió un video en el que supervisó los avances de los trabajos.

Recorrer el tramo de San Antonio Abad a Plaza Tlaxcoaque es más seguro y lleno de vida.



Son obras que mejoran la movilidad, recuperan el espacio público y hacen de nuestra ciudad un lugar más digno para todas y todos. pic.twitter.com/h4tx7EzTOu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 1, 2026

La mandataria indicó que la entrada al parque elevado estará lista próximamente y que la inauguración se prevé para el próximo fin de semana.

Bajopuentes

Otra de las obras contempladas rumbo al Mundial es la modernización de 12 bajopuentes ubicados sobre Calzada de Tlalpan, en el tramo de Chabacano a Plaza Tlaxcoaque. Sin embargo, estos trabajos no estarán concluidos para el arranque del torneo.

“El tener 12 bajopuentes, que serán los que la Secretaría de Obras va a intervenir, no pueden ser prácticamente intervenidos simultáneamente, porque eso generaría un problema fuerte para la población. Así que intervenimos unos que están en proceso y otros que estaban relacionados con un tema técnico con el parque elevado, fueron los que no iniciaron y que en los próximos días van a iniciar”, explicó el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, en conferencia de prensa del 29 de mayo.

Xochimilco

Desde el año pasado se trabaja en la rehabilitación de los embarcaderos de Xochimilco. Las autoridades prevén que las obras concluyan pocos días antes del Mundial 2026 para recibir a turistas nacionales y extranjeros. Los trabajos se realizan en los embarcaderos de Nativitas y Cuemanco.

“Bueno, ahí están concluyéndose ya las obras de este gran lugar para recibir en Xochimilco, en el Embarcadero de Xochimilco. Son dos: uno en Nativitas y otro en Cuemanco. Los dos principales embarcaderos”, explicó Brugada Molina.

AICM

A tan solo 10 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) mantiene en marcha diversos trabajos de remodelación y modernización en sus instalaciones. Las obras, que forman parte de un programa de mejora de infraestructura para atender el incremento de pasajeros y fortalecer la imagen de la principal terminal aérea del país, continúan en distintas áreas del aeropuerto, donde aún es posible observar zonas intervenidas, personal laborando y adecuaciones en proceso previo a la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros que asistirán al torneo.

¿Qué más falta en CDMX para el Mundial 2026?

También permanece pendiente la inauguración de la Línea Cero, conocida como Ruta del Chapulín, que conectará Chapultepec con Metro Universidad.

A ello se suma la Ruta 14, que irá de Universidad a Huipulco. Ambas obras quedarían listas en los próximos días, de acuerdo con la jefa de Gobierno.

“Y sobre cómo van a estar las inauguraciones pendientes, pues en los próximos días, antes del Mundial, tendremos la inauguración de los embarcaderos de Xochimilco. Las otras obras son las obras que tienen que ver con la ruta, la Línea Cero, que es la Ruta del Chapulín, de Chapultepec al Metro Universidad; y la Ruta 14, que va de Universidad a Huipulco”, señaló.

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