Renuevan camiones, pero faltan operadores en la CDMX

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A pesar de que se han renovado los camiones de transporte público en la Ciudad de México (CDMX), se ha reportado que faltan operadores que quieran conducir las nuevas unidades.

La cifra estimada de operadores, hablando de todo el sector de transporte, no sólo del transporte público, más o menos oscila las 90 mil personas faltantes como conductores. Un ejemplo específico es lo que pasa en la conexión Centro-Aeropuerto, donde actualmente hay un déficit de 60 operadores.

¿Por qué no hay operadores de transporte trabajando para empresas?

Muchos operadores no están interesados en pertenecer a una empresa aunque ésta les ofrezca estabilidad. Vales de despensa, seguro, aguinaldo son algunas de las prestaciones que ofrecen; sin embargo, muchos chóferes prefieren trabajar de manera independiente.

“Sinceramente, las empresas no pagan bien”, asegura Fredy Valencia, operador de la Ruta 5.

Sí, prefieren manejar bajo sus propias reglas: “Tener uno su propia unidad, todo bien, sale mejor, se quita uno de problemas”, comenta Mario González, operador de la misma ruta.

Renuevan camiones, pero faltan operadores. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Otros sí prefieren trabajar en empresas

Aunque muchos conductores prefieren trabajar bajo sus propias reglas, teniendo su horario y siendo dueños de sus unidades, otros más sí ven en las empresas una opción estable.

“Sí, sí lo recomendaría, que se animaran a darse una vuelta y, si es posible, se metan en un curso de estos, hasta que firmaran un contrato. El trabajo aquí está”, comenta José Cruz, operador del Metrobús.

Ser conductor dejó de ser atractivo

Al mismo tiempo, conductores de transporte público indican que este oficio dejó de ser atractivo en los últimos años.

“Hubo un tiempo en que todas las rutas eran un negociazo redondo. Ahorita muchas veces ya no alcanza ni para arreglarlos”, dice Brian Lara, operador de la Ruta 5.

Además, los conductores de rutas tradicionales se enfrentan a algo inminente: “Aquí prácticamente ya nada más estamos esperando que nos digan si acabó la Ruta 5”, agrega el conductor, asegurando que el gobierno, poco a poco, ha ido absorbiendo todo el transporte público.

Pero a todo esto, Daniel Quezada, gerente general de la conexión Centro-Aeropuerto, asegura que los operadores de transporte son muy importantes.

“La figura del operador es muy importante para este tipo de empresas; son la columna vertebral de nuestra operación”, comenta.

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