Mariana Seoane visita el Senado y prepara proyecto cultural para llevar música a comunidades

GENERANDO AUDIO...

Mariana Seoane presente en el Senado. Foto: AFP

La actriz y cantante Mariana Seoane visitó el Senado de la República de México este miércoles 11 de marzo como invitada de la senadora Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura, con quien trabaja en un proyecto enfocado en promover la música y el acceso a actividades culturales en distintas comunidades del país.

La presencia de la intérprete en la sede legislativa llamó la atención entre los legisladores, luego de que ingresara al Salón de Plenos acompañada por la legisladora de Morena, quien la presentó ante algunos integrantes del Senado.

De acuerdo con la senadora por Guerrero, el encuentro forma parte de una serie de acercamientos con artistas y organizaciones para impulsar iniciativas relacionadas con el rescate y la promoción cultural en México.

“Recibimos a gente de la Fundación Simi y a Mariana Seoane porque yo presido la Comisión de Cultura y también me vienen a ver para ver temas que tienen que ver con el rescate cultural con música”, explicó la legisladora sobre el motivo de la visita.

Por su parte, Mariana Seoane mencionó que el objetivo del encuentro fue iniciar conversaciones sobre posibles proyectos que ayuden a acercar la música y otras expresiones culturales a comunidades que tienen menos acceso a este tipo de actividades.

La cantante señaló que apenas se trata de una primera reunión de trabajo, pero adelantó que la intención es desarrollar iniciativas que beneficien a diferentes sectores de la población.

“Vinimos a conocer a la senadora Beatriz para hacer muchas cosas bonitas por tanta gente que la necesita, vinimos a ayudar”, comentó la artista al salir del recinto legislativo.

Además, agregó que el proyecto busca llevar música a diversas comunidades del país, aunque los detalles de esta colaboración se darán a conocer más adelante.

“Vamos a llevar música, a apoyar a comunidades, estamos en eso. Esta es nuestra primera plática, más adelante sabrás todo tú mejor que nadie”, dijo la intérprete de telenovelas y canciones populares mexicanas.

La reunión forma parte del trabajo que impulsa la Comisión de Cultura del Senado, instancia legislativa encargada de analizar y promover iniciativas relacionadas con la política cultural del país, así como de dialogar con especialistas, artistas y representantes del sector cultural.

La senadora Beatriz Mojica Morga, integrante del partido Morena y representante del estado de Guerrero, encabeza actualmente esta comisión, desde donde se buscan propuestas para fortalecer el acceso a la cultura en distintas regiones del país.

En ese contexto, la participación de figuras del entretenimiento, como Mariana Seoane, forma parte de los esfuerzos por vincular el ámbito artístico con proyectos sociales y culturales que puedan impactar a comunidades que requieren mayor apoyo.

Seoane descarta colaboración con Ángela Aguilar

La visita de la cantante al Senado ocurre pocos días después de que Mariana Seoane hablara públicamente sobre la posibilidad de colaborar con la también cantante Ángela Aguilar.

En declaraciones recientes, la actriz descartó que exista algún proyecto musical conjunto con la joven intérprete por el momento, lo que generó conversación entre seguidores de ambas artistas en redes sociales.

Mientras tanto, Seoane continúa desarrollando proyectos relacionados con la música y el entretenimiento, ahora también con un enfoque social que podría concretarse en iniciativas culturales impulsadas desde el Senado.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.