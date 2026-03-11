Se mantiene la contingencia ambiental la tarde de este miércoles

GENERANDO AUDIO...

Contingencia Ambiental sigue por mala calidad del aire. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la tarde de este 11 de marzo que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con sus respectivas restricciones a la circulación vehicular.

La medida busca reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes mientras persistan las condiciones atmosféricas que favorecen la acumulación de ozono.

Contingencia ambiental sigue por mala calidad del aire en el Valle de México

La Fase I de contingencia ambiental por ozono continuará este 11 de marzo en el Valle de México, luego de que los niveles de contaminación alcanzaran 146 partes por billón (ppb).

El registro más alto se detectó alrededor de las 15:00 horas en la estación FES Acatlán, en el Estado de México, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico.

Desde el inicio de la tarde, la calidad del aire se mantiene en categoría “Mala”, lo que activó la permanencia de las medidas para reducir emisiones contaminantes y proteger la salud de la población.

Las autoridades explicaron que las condiciones atmosféricas de este miércoles —cielo despejado, radiación solar intensa y poco viento— han favorecido la formación y acumulación de ozono en la zona metropolitana.

Autoridades evaluarán si continúa la contingencia por ozono

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continuará el monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El organismo adelantó que emitirá un nuevo informe a las 20:00 horas, donde se determinará si la contingencia ambiental se mantiene o se levanta, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas.

