Vales Mercomuna: así puedes registrarte en septiembre y estos son los requisitos

GENERANDO AUDIO...

Vales Mercomuna 2026. Foto Cuartoscuro

Los vales Mercomuna 2026 abren un nuevo periodo de registro en septiembre para personas residentes de la Ciudad de México, quienes pueden recibir vales de despensa de mil hasta 3 mil pesos, de acuerdo con la información proporcionada sobre el programa.

A través de redes sociales se informó que este jueves 17 de septiembre comenzó un nuevo periodo de inscripciones a Mercomuna, mientras que en la alcaldía Magdalena Contreras el proceso inició desde el lunes 14 de septiembre.

El programa contempla la entrega de vales de despensa que pueden utilizarse en distintos establecimientos ubicados en las 16 alcaldías de la CDMX.

¿Cuándo inicia el registro de los vales Mercomuna 2026?

El registro de los vales Mercomuna 2026 fue anunciado para este jueves 17 de septiembre a través de la cuenta oficial de Facebook de Carlos Cervantes Godoy, Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico de la CDMX.

Sin embargo, en Magdalena Contreras ya se había informado sobre un nuevo periodo de inscripciones desde el lunes 14 de septiembre.

La Dirección Ejecutiva de la Casa de Gobierno en esa alcaldía dio a conocer el inicio de las inscripciones al programa social, que contempla vales de despensa de mil y hasta 3 mil pesos durante 2026.

La información proporcionada no establece un calendario general con fechas específicas para cada zona de la Ciudad de México.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar los vales Mercomuna?

Las personas interesadas en realizar el registro a Mercomuna 2026 deben cumplir con los requisitos establecidos para la inscripción.

De acuerdo con la información proporcionada, se solicita:

Tener entre 19 y 56 años de edad

Ser residente de la Ciudad de México

Contar con INE vigente

Presentar comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

con una antigüedad no mayor a tres meses Tener la CURP actualizada

Es importante considerar que la información sobre la edad presenta una diferencia dentro del material proporcionado, pues el encabezado menciona un rango de 18 a 56 años, mientras que la lista de requisitos señala 19 a 56 años. Para el proceso de inscripción, el requisito específico proporcionado establece el rango de 19 a 56 años.

¿Cómo inscribirse a los vales Mercomuna 2026?

El proceso de inscripción a los vales Mercomuna no se realiza mediante un formulario en línea, de acuerdo con la información proporcionada.

Las solicitudes se reciben mediante visitas Casa por Casa, durante las cuales personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) recorre diferentes zonas de la Ciudad de México para realizar los registros.

Por ello, las personas interesadas deben permanecer atentas a las visitas que realice el personal encargado del programa en su domicilio o en la zona donde viven.

Durante estas visitas se lleva a cabo el proceso de inscripción de las personas que cumplen con los requisitos solicitados.

¿Qué pasa después de registrarse en Mercomuna?

El proceso no termina con la inscripción. Durante septiembre, personal de la SAPCI también realizará visitas a personas que recientemente solicitaron su incorporación al programa.

A quienes ya se hayan inscrito se les hará entrega de una carta invitación.

Este documento servirá para indicar a los beneficiarios cuándo y a qué hora deberán acudir para recoger sus vales Mercomuna 2026.

De esta manera, las personas que realizaron recientemente su solicitud deberán estar pendientes de la visita del personal correspondiente y de la entrega de la carta.

¿De cuánto son los vales Mercomuna 2026?

Los vales de despensa Mercomuna 2026 contemplan apoyos de mil hasta 3 mil pesos, de acuerdo con la información proporcionada.

Los vales pueden utilizarse en diferentes establecimientos ubicados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, conforme a las condiciones de uso del programa.

El apoyo forma parte de las acciones de Mercomuna dirigidas a personas residentes de la capital que cumplen con los requisitos establecidos para su incorporación.

¿Hay fechas exactas para registrarse en septiembre?

Hasta la información proporcionada, no se dieron a conocer fechas exactas de registro para todas las zonas de la Ciudad de México.

El inicio general fue informado para el jueves 17 de septiembre, mientras que Magdalena Contreras reportó el comienzo de inscripciones desde el lunes 14 de septiembre.

Por ello, las personas interesadas en solicitar los vales Mercomuna 2026 deberán estar pendientes de las visitas Casa por Casa que realice personal de la SAPCI en las distintas zonas de la capital.

El registro dependerá de la visita correspondiente y de la presentación de los documentos solicitados para acreditar los requisitos del programa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.