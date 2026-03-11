Transportistas, vecinos y colectivos saldrán a protestar hoy en la CDMX: estas son las zonas afectadas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

Este miércoles 11 de marzo de 2026 se prevén marchas, concentraciones, protestas y posibles bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México, de acuerdo con la agenda de movilizaciones sociales difundida por autoridades capitalinas.

Las movilizaciones están convocadas por organizaciones sociales, colectivos de búsqueda, transportistas, trabajadores y vecinos, quienes buscan presionar a autoridades para atender diversas demandas sociales, laborales y de justicia.

Las protestas podrían generar afectaciones viales en alcaldías como Cuauhtémoc, Xochimilco, Benito Juárez, Tlalpan, Venustiano Carranza y Milpa Alta, por lo que se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas.

Marcha prevista hoy en la Ciudad de México

Una movilización partirá desde Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino.

• Organización: Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica

• Hora: 07:30 horas

• Lugar de salida: Comisión Federal de Electricidad, Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

• Destino: Palacio Nacional

Demanda:

Los manifestantes buscan una audiencia con la presidenta de México para abordar temas relacionados con:

• Renacionalización de la industria eléctrica

• Establecimiento de una tarifa social justa

• Condonación de adeudos

• Reconocimiento del derecho humano a la electricidad

Se prevé la participación de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como el posible arribo de autobuses con manifestantes.

Aforo estimado: 2,500 personas.

Protesta de vecinos por falta de agua en Xochimilco

Habitantes de la zona sur de la capital también anunciaron una movilización.

• Convocan: Vecinos de Santa María Nativitas

• Hora: 07:00 horas

• Lugar: Avenida Guadalupe I. Ramírez y Prolongación División del Norte, colonia San Marcos Norte, alcaldía Xochimilco

Demanda:

Los vecinos exigen reparaciones en el pozo de Nativitas, ya que aseguran que no cuentan con suministro de agua potable a través de la red hidráulica.

No se descarta que los manifestantes bloqueen vialidades cercanas como medida de presión.

Aforo estimado: 50 personas.

Colectivos de búsqueda se reúnen en estaciones del Metro

Integrantes de colectivos de búsqueda realizarán traslados para continuar con labores en la capital.

• Convoca: Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

• Hora: 07:30 horas

• Punto de reunión: Estación Chabacano del Metro (Líneas 2, 8 y 9)

Posteriormente:

• Hora: 08:30 horas

• Lugar: Estación Mixcoac del Metro (Línea 7)

Los participantes abordarán transporte para dirigirse a barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón, donde continuarán con jornadas de búsqueda de personas desaparecidas.

Participan organizaciones como:

• Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional

• Colectivo Una Luz en el Camino

Aforo estimado: 80 personas.

Extrabajadores de Ruta 100 protestarán en el Centro Histórico

Un grupo de ex trabajadores del sistema de transporte Ruta 100 también convocó a una manifestación.

• Convocan: Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

• Hora: 10:00 horas

• Lugar: Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

• Dirección: Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda:

Solicitan el pago de finiquitos pendientes, correspondientes a:

• 28 % de intereses

• Dividendos

• Utilidades del Fideicomiso F/100

Aforo estimado: 150 personas.

Transportistas prevén protesta en el Aeropuerto de la Ciudad de México

Una de las movilizaciones que podría generar mayores afectaciones se prevé en el aeropuerto capitalino.

• Convoca: Transportación Terrestre “Nueva Imagen”, A.C.

• Hora: 09:00 horas

• Lugar: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (zona de ascenso y descenso Terminal 1)

Demanda:

Los transportistas exigen que se aplique estrictamente la prohibición de operar a plataformas de transporte dentro de áreas federales, al considerar que esto afecta su fuente de ingresos.

Los manifestantes no descartan bloquear accesos a las terminales 1 y 2 del aeropuerto.

Aforo estimado: 150 personas.

Otras concentraciones previstas en la CDMX

Durante el día también se contemplan otras reuniones y concentraciones:

Vigilia religiosa contra el aborto

• Convoca: 40 Días por la Vida

• Actividad: Vigilia de oración

• Ubicación: Centros de la fundación Marie Stopes en Tlalpan, Roma Sur, Condesa y Coyoacán

• Aforo estimado: 50 personas

Protesta en reclusorio por caso de violencia

• Convocan: Trabajadoras sexuales independientes y organizaciones civiles

• Hora: 13:00 horas

• Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur, alcaldía Xochimilco

La movilización busca exigir justicia en un caso de intento de feminicidio contra una mujer trans.

Aforo estimado: 20 personas.

Asamblea comunitaria en Milpa Alta

• Convoca: Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta

• Hora: 17:00 horas

• Lugar: Explanada de la alcaldía Milpa Alta

El encuentro discutirá temas relacionados con presupuesto participativo para pueblos originarios.

Aforo estimado: 80 personas.

