tren-ligero-de-cdmx-estrena-unidades-rumbo-al-mundial-2026

Llegaron a CDMX los nuevos trenes del Tren Ligero. Foto: STECDMX

De cara al Mundial de Futbol 2026, el Tren Ligero de la Ciudad de México (CDMX) estrenó nuevos trenes, luego de que llegaron dos de los 17 que se prevén para reforzar el sistema.

¿Cómo son los nuevos trenes del Tren Ligero?

Las nuevas unidades reforzarán la flotilla. Son de color blanco y provienen de China. Entre sus características destacan:

Diseño articulado de doble cabina

Capacidad para 292 pasajeros

Condiciones de accesibilidad universal

Anuncio sonoro en estaciones

Cámaras de videovigilancia

Luces de tránsito

Frenado intermitente

“La incorporación de estas unidades permitirá un aumento significativo en la atención a las personas usuarias, al pasar de 130 mil a 250 mil pasajeros transportados al día, así como un crecimiento de la flotilla de 20 a 37 unidades”, según un comunicado el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX.

Los nuevos trenes llegaron la noche del 8 de febrero al taller operativo de Huipulco, ubicado en la alcaldía Tlalpan

“El Tren Ligero es una opción de movilidad para los habitantes del sur de la ciudad, con una afluencia diaria de 130 mil personas, un total de 18 estaciones y un costo por viaje de tres pesos”, añadió Transportes Eléctricos.

El Mundial de Futbol se acerca y las obras en la CDMX avanzan para integrar la movilidad ante la próxima demanda en la zona.

