Despliegan campaña de vacunación masiva contra el sarampión en la CDMX: ¿dónde te puedes vacunar?

Se aplicaron vacunas contra sarampión en Chapultpec | Foto: X (@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó el lanzamiento de la campaña “Juntas y juntos nos protegemos contra el sarampión” este domingo 8 de febrero en el Bosque de Chapultepec. De esta forma, se colocaron puntos estratégicos de vacunación gratuita contra esta enfermedad.

Las autoridades capitalinas señalaron que, como parte de la estrategia de vacunación contra el sarampión, se desplegarán mil 500 brigadistas de diversas instituciones públicas de salud. Su aplicación será completamente gratuita y se desplegarán puntos estrátegicos en las 16 alcaldías capitalinas.

¡Lanzan campaña masiva de vacunación contra sarampión en CDMX!

Este domingo se anunció la movilización de 500 brigadas compuestas por mil 500 profesionales de la salud, además de la apertura total de los 300 Centros de Salud de la ciudad y la instalación de 21 puntos estratégicos.

Dichos puntos estratégicos estarán abiertos en un horario extendido de 09:00 a 23:00 horas y se instalará uno por alcaldía, según informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Por otro lado, se confirmó que se desplegarán 100 puntos de vacunación en el sistema de transporte capitalino:

70 en el Metro

10 en Metrobús

10 en Transportes Eléctricos

10 en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

El operativo contempla también 50 puntos fijos en lugares de alta afluencia como el Zócalo, Chapultepec y mercados, además de 50 módulos en escuelas de nivel medio superior.

Las 250 brigadas restantes realizarán un “barrido territorial” colonia por colonia, iniciando en Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

De manera especial, se mantendrá vigilancia en centrales de camiones y un operativo nocturno en la Central de Abasto para atender a las 400 mil personas que transitan diariamente por dicho nodo logístico.

Finalmente, la Jefa de Gobierno informó que tan solo el día de hoy se aplicaron mil 500 dosis en el módulo de Chapultepec, sumándose a las más de 909 mil vacunas administradas en la ciudad desde 2025.

¿Cómo saber dónde te puedes vacunar en la CDMX?

Los ciudadanos podrán escanear un código QR para conocer la ubicación exacta de los puntos de vacunación y asegurar su protección gratuita y segura.

Asimismo, Clara Brugada compartió la distribución de los puntos estrátegicos que desplagaremos en las 16 alcaldías. Los ciudadanos interesados puede ver la ubicación en la siguiente página.

“Estamos ante un llamado de alerta que exige prevención y respuesta temprana para evitar la propagación”, concluyó Clara Brugada.

Hacen llamado a vacunarse contra sarampión en CDMX

Durante el encuentro, el representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, José Moya Medina, resaltó que en los últimos 20 años esta vacuna ha salvado 30 millones de vidas en el mundo.

Por su parte, el Secretario de Salud Federal, David Kershenobich instó a la población de entre 6 meses y 49 años a acudir por su dosis, recordando que los síntomas iniciales incluyen fiebre alta y ojos irritados, mientras que el sarpullido puede tardar hasta cuatro días en aparecer, periodo en el que el uso de cubrebocas es fundamental.

Clara Brugada informó que, al viernes 6 de febrero, se registran 166 casos confirmados en la ciudad (86 de ellos en menores de edad), con una tasa de incidencia de 1.79 casos por cada cien mil habitantes.

Finalmente, destacó que el sarampión puede propagarse de una sola persona hasta a 18 más a través del aire, por lo que la vacunación es la herramienta más poderosa para salvar vidas.

