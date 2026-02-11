Familiares sepultan y despiden a minero de Zacatecas asesinado en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

El municipio vivió una jornada de luto tras la sepultura del ingeniero minero José Ángel Hernández Vélez, originario de esta comunidad, quien fue asesinado luego de ser privado ilegalmente de la libertad en Concordia, Sinaloa.

Comunidad despide a José Ángel Hernández Vélez

Familiares, amigos y vecinos acompañaron el funeral del joven minero, a quien describieron como una persona trabajadora, responsable y alegre. Durante las exequias, habitantes de la comunidad expresaron su consternación por la forma en que perdió la vida y recordaron su trayectoria laboral en el sector minero.

Quienes lo conocieron señalaron que José Ángel contaba con varios años de experiencia en minas, lo que le permitió ganarse el respeto y aprecio tanto en su lugar de origen como entre sus compañeros de trabajo.

Mineros viajan para darle el último adiós

El impacto de su muerte se reflejó en la presencia de compañeros mineros que viajaron desde distintos puntos del país para despedirse de él. Amigos cercanos destacaron el compañerismo que caracterizaba a José Ángel y lamentaron que su vida fuera truncada mientras buscaba oportunidades laborales fuera de su estado.

Exigen justicia por el crimen

Durante el sepelio, personas cercanas a la familia manifestaron indignación y tristeza por el asesinato, al tiempo que exigieron justicia y esclarecimiento de los hechos. Coincidieron en que la inseguridad sigue afectando a trabajadores que se ven obligados a desplazarse a otras entidades para obtener empleo.

Migración forzada por falta de empleo

Habitantes de Cañitas de Felipe Pescador señalaron que la escasez de oportunidades laborales en el municipio obliga a muchos jóvenes y adultos a migrar, aun cuando ello implique riesgos derivados de la violencia. La muerte de José Ángel, afirmaron, incrementa el temor entre quienes deben salir del estado para sostener a sus familias.

Sepultura tras misa de cuerpo presente

Luego de una misa de cuerpo presente en la parroquia local, los restos del ingeniero minero fueron trasladados al panteón municipal, donde fue despedido entre llantos, música y aplausos. Familiares y vecinos expresaron que, pese al dolor, les reconforta haber recuperado su cuerpo y poder brindarle una sepultura digna.

