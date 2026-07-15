Evita tráfico: estas son las protestas y actividades mundialistas en CDMX para este 15 de julio.

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Habrá un total de 27 concentraciones y eventos. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 15 de julio se registrarán 27 protestas y actividades mundialistas en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX). Las manifestaciones tendrán una baja concentración.

Específicamente, habrá cinco concentraciones; tres citas agendadas; cuatro rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 15 de julio, habrá protestas con baja afluencia en CDMX, entre las que destacan algunas manifestaciones estudiantiles, toda vez que seguirán las actividades mundialistas por el duelo entre Inglaterra y Argentina.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 15 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



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Protestas y actividades en CDMX este 15 de julio

Padres de familia y comunidad estudiantil del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal”

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Televisora Canal Once, alcaldía Miguel Hidalgo.

Televisora Canal Once, alcaldía Miguel Hidalgo. Motivo: Entregarán un documento de aclaraciones y exigirán la regularización de la documentación de estudiantes que permanecen en situación irregular.

Entregarán un documento de aclaraciones y exigirán la regularización de la documentación de estudiantes que permanecen en situación irregular. Aforo: 40 personas.

Colectiva Las Tonatzin

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, alcaldía Iztapalapa.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, alcaldía Iztapalapa. Motivo: Acompañarán una audiencia judicial para exigir justicia y la revisión del caso de una persona acusada de resistencia a particulares, lesiones, daño a la propiedad y robo calificado.

Acompañarán una audiencia judicial para exigir justicia y la revisión del caso de una persona acusada de resistencia a particulares, lesiones, daño a la propiedad y robo calificado. Aforo: 30 personas.

Comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, alcaldía Tlalpan.

Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, alcaldía Tlalpan. Motivo: Exigen la reinstalación de un profesor, un alto a la criminalización de quienes participan en movimientos estudiantiles y el fin del presunto abuso de autoridad por parte de exautoridades del CCH y de la UNAM.

Exigen la reinstalación de un profesor, un alto a la criminalización de quienes participan en movimientos estudiantiles y el fin del presunto abuso de autoridad por parte de exautoridades del CCH y de la UNAM. Aforo: 60 personas.

Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir MX”

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Estación Nativitas de la Línea 2 del Metro, alcaldía Benito Juárez.

Estación Nativitas de la Línea 2 del Metro, alcaldía Benito Juárez. Motivo: Recabarán firmas para impulsar la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir la asistencia médica para una muerte digna a pacientes con enfermedades avanzadas o incurables.

Recabarán firmas para impulsar la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, que busca permitir la asistencia médica para una muerte digna a pacientes con enfermedades avanzadas o incurables. Aforo: 40 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, alcaldía Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, alcaldía Benito Juárez. Motivo: Instalarán mesas para recabar firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, como parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Instalarán mesas para recabar firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, como parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Aforo: 30 personas.

Citas agendadas para hoy

Asamblea General de Trabajadores

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobierno, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Exigen estabilidad laboral, renivelación, un nuevo tabulador salarial, universalidad de prestaciones y el fin de los contratos irregulares.

Exigen estabilidad laboral, renivelación, un nuevo tabulador salarial, universalidad de prestaciones y el fin de los contratos irregulares. Aforo: 35 personas.

Movimiento de Comunidades Indígenas Independientes de la Ciudad de México

Hora: 18:30 horas.

18:30 horas. Lugar: Secretaría de Vivienda, alcaldía Iztacalco.

Secretaría de Vivienda, alcaldía Iztacalco. Motivo: Solicitan la adquisición del predio ubicado en León Cavallo, colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Solicitan la adquisición del predio ubicado en León Cavallo, colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Aforo: 10 personas.

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas del Municipio de Chimalhuacán, Estado de México

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Secretaría de Gobernación, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobernación, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Exigen frenar un desarrollo inmobiliario en la zona conocida como “El Moño” y defender las tierras del lago de Texcoco.

Exigen frenar un desarrollo inmobiliario en la zona conocida como “El Moño” y defender las tierras del lago de Texcoco. Aforo: 20 personas.

Eventos relacionados con el Mundial 2026

Festival Campo Marte 26 – Campo Marte, desde las 08:00 horas.

– Campo Marte, desde las 08:00 horas. México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” – Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas.

– Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas. Festivales Futboleros en la CDMX – Diversas sedes de la ciudad, con transmisión de los partidos en pantallas gigantes.

– Diversas sedes de la ciudad, con transmisión de los partidos en pantallas gigantes. FIFA Fan Festival – Zócalo capitalino, a partir de las 11:30 horas.

– Zócalo capitalino, a partir de las 11:30 horas. Play Passion – Hipódromo de las Américas, desde las 12:00 horas.

– Hipódromo de las Américas, desde las 12:00 horas. Fan Fest Gustavo A. Madero “Claudio Yarto y Los Originales Retro Pop” – Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, desde las 15:00 horas.

– Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, desde las 15:00 horas. Futlán, Tierra de Futbol – Parque Aztlán.

– Parque Aztlán. Gigantes del Futbol – Corredor Paseo de la Reforma.

Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados en CDMX para evitar retrasos por las protestas y actividades de este 15 de julio.

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