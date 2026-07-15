Predial en CDMX: éstos son los descuentos y apoyos disponibles para 2026

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Predial Ciudad de México: fechas, descuentos y requisitos. Foto: Cuartoscuro

El impuesto predial 2026 inicia su periodo de pago para propietarios y poseedores de bienes inmuebles en la Ciudad de México, y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México contempla diversos incentivos para facilitar el cumplimiento del pago del predial.

Descuentos por pago anticipado del predial en CDMX

Uno de los principales beneficios del predial CDMX 2026 es el descuento para quienes realizan el pago anual durante los primeros meses del año.

El Gobierno capitalino mantiene los siguientes incentivos:

8% de descuento para quienes pagan el impuesto anual durante enero

para quienes pagan el impuesto anual durante enero 5% de descuento para quienes realizan el pago anual durante febrero

Después de este periodo, el impuesto predial continúa vigente, aunque ya no aplican los descuentos por pronto pago.

¿Quiénes pueden obtener beneficios especiales en el predial?

Además del descuento general, existen apoyos fiscales dirigidos a contribuyentes considerados dentro de grupos prioritarios.

Entre las personas que pueden acceder a beneficios se encuentran:

Personas jubiladas

Pensionados

Viudas pensionadas

Personas con discapacidad permanente

Mujeres jefas de familia

Madres solteras

Mujeres divorciadas o separadas con dependientes económicos

Adultos mayores que cumplan con los requisitos establecidos

Los beneficios pueden variar de acuerdo con el valor catastral del inmueble y la situación particular de cada contribuyente.

¿Cómo pagar el predial CDMX en línea?

La Ciudad de México cuenta con herramientas digitales para facilitar el pago del impuesto predial sin acudir a oficinas.

El trámite puede realizarse desde una computadora o teléfono celular mediante el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas o a través de la aplicación Tesorería CDMX.

El proceso generalmente consiste en:

Ingresar al portal oficial

Capturar el número de cuenta predial

Consultar el monto correspondiente

Elegir el método de pago

Descargar el comprobante electrónico

Esta modalidad permite realizar el pago las 24 horas del día y evita filas o traslados.

¿Qué pasa si no pagas el predial en CDMX?

No cumplir con el pago del predial puede generar consecuencias económicas para los propietarios de inmuebles.

Entre ellas se encuentran:

Recargos

Actualizaciones del adeudo

Multas

Restricciones para algunos trámites relacionados con la propiedad

Documentos para solicitar descuentos del predial

Dependiendo del tipo de beneficio o trámite, la autoridad puede solicitar documentos como:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Boleta predial

Documentos que acrediten jubilación, pensión, discapacidad u otra condición para acceder a apoyos fiscales

Las autoridades recomiendan revisar los requisitos antes de iniciar el trámite para conocer los beneficios disponibles.

¿En qué consiste la cuota preferencial de 68 pesos del predial?

Uno de los apoyos contemplados para algunos contribuyentes es la cuota fija bimestral de 68 pesos.

Este beneficio está dirigido a personas que habitan el inmueble y cuyo valor catastral no supera el límite establecido por la autoridad fiscal, que para este caso es de 2 millones 808 mil 466 pesos.

Beneficios adicionales

Las personas que cumplen con los requisitos para obtener la cuota preferencial del predial CDMX también pueden acceder a otros apoyos.

Entre ellos se encuentra un descuento del 50% en los derechos por suministro de agua, como parte de los programas de apoyo para sectores vulnerables de la capital.

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