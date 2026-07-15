CNTE anuncia movilización en CDMX este 16 de julio; conoce hora y lugar

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La CNTE amaga con protesta. Foto: Cuartoscuro

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una movilización en la Ciudad de México (CDMX) este jueves 16 de julio de 2026, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos firmados por la SEP y la AEFCM.

¿Dónde será la movilización de la CNTE?

De acuerdo con la convocatoria difundida por integrantes de la CNTE, la concentración está programada para las 9:00 horas frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos de la AEFCM (CGRH).

La movilización se llevará a cabo en Isabel la Católica número 165, en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la estación Isabel la Católica de la Línea 1 del Metro CDMX.

¿Por qué se movilizarán los maestros?

La protesta fue convocada ante el presunto incumplimiento de acuerdos establecidos en la minuta de la mesa tripartita por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

En su llamado, los integrantes de la CNTE señalaron que saldrán a las calles para exigir el cumplimiento de los compromisos laborales y educativos previamente pactados.

🚨 Volverá #CNTE a las calles



La Sección 9 convocó a una #movilización este jueves a las 9:00 horas sobre Isabel la Católica, CDMX.



La protesta del magisterio exige el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades educativas. pic.twitter.com/TCRyhyO2YH — Sintexto (@SintextoMX) July 15, 2026

CNTE pide llevar carteles con sus demandas

Como parte de la movilización, la organización pidió a los participantes llevar carteles con sus demandas.

La protesta forma parte de las acciones que la CNTE ha anunciado para exigir el respeto a los acuerdos laborales y la atención a sus demandas.

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