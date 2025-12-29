Detienen a taxista por asaltar y retener a pasajera en Tlalpan

10:46
En alcadía Tlalpan, CDMX, detuvieron a un taxista. Foto: SSC-CDMX

Un chofer de taxi fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), luego de que presuntamente asaltó y retuvo a una pasajera en calles de la alcaldía Tlalpan.

¿Qué se sabe del asalto?

De acuerdo con el reporte, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur emitieron la alerta por un robo a transeúnte. Elementos que realizaban patrullajes preventivos acudieron a las calles Jazmín y Orquídea, en el Pueblo San Miguel Ajusco, donde localizaron a una mujer de 27 años.

La joven informó que abordó un taxi rosa con blanco y solicitó un traslado hacia la alcaldía Coyoacán; sin embargo, durante el trayecto se quedó dormida y el conductor la llevó a otro punto. Posteriormente, el hombre la amenazó con palabras altisonantes, la amagó con un objeto con punta metálica y le robó sus pertenencias. Después, le ordenó descender del vehículo y huyó.

Con las características del taxi y en coordinación con monitoristas del C2 Sur, las autoridades siguieron la ruta mediante cámaras de videovigilancia. El vehículo fue localizado sobre avenida Picacho Ajusco y calle San Blas, en la colonia Héroes de 1910.

  • Los oficiales realizaron una revisión preventiva al conductor y aseguraron un desarmador de aproximadamente 20 centímetros, un collar blanco y un bolso negro con dinero en efectivo, objetos que coincidieron con lo descrito por la víctima.

A petición de la afectada, el hombre de 62 años fue detenido. Tras informarle sus derechos, quedó a disposición del Ministerio Público, junto con el taxi y los artículos recuperados, para definir su situación jurídica y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

