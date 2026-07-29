Víctimas de despojo exigen detenciones y amenazan con más protestas si la Fiscalía de la CDMX no actúa

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Foto: Cuartoscuro

Víctimas de despojo de viviendas se manifestaron este miércoles frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para exigir avances en las investigaciones, la detención de los responsables y la recuperación de sus propiedades.

Alrededor de 60 personas afectadas, entre ellas vecinos de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, participaron en la protesta.

Los manifestantes pidieron que las autoridades actúen contra una mujer captada ingresando de manera ilegal a una vivienda ubicada en Cerrada Matías Romero, donde, además, arrancó cámaras de seguridad.

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Víctimas de despojo relatan cómo perdieron sus viviendas

Uno de los afectados, Telésforo Peredo, explicó que vive en Guadalajara y fue alertado por un vecino de que su casa, que se encontraba en remodelación, había sido invadida.

“La casa se encontraba en remodelación y un vecino me llama por teléfono… me dice ‘su casa fue invadida, venga por favor porque ya me presenté con los invasores y llevaba a un trabajador y me lo golpearon’“, relató.

Los manifestantes señalaron que buscan resultados concretos en las investigaciones para recuperar sus inmuebles y evitar que este tipo de delitos continúe creciendo en la capital.

Autoridades reciben a comisión de afectados

Durante la movilización, una comisión de 15 víctimas fue recibida por representantes de la Fiscalía capitalina y del Gobierno de la Ciudad de México para atender sus demandas.

Por su parte, Alicia Kamps, representante de vecinos de la colonia Del Valle, advirtió que, si no hay avances, volverán a manifestarse.

“Que detengan a la persona porque si no esto va a escalar… ya sabemos quién es, cómo se llama… y si no se llega a una conclusión satisfactoria, vamos a volver a salir a la calle y en esta ocasión vamos a salir a Insurgentes y Eje 6“, afirmó.

Las víctimas insistieron en que esperan acciones inmediatas para frenar los despojos de viviendas y castigar a quienes participan en estos hechos.

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