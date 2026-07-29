¿Tu casa está en riesgo? Las tres formas más comunes de despojo

GENERANDO AUDIO...

Tres formas de despojo en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

El caso del inmueble de Matías Romero 18, en la colonia Del Valle, volvió a poner el foco sobre el delito de despojo de viviendas en la Ciudad de México, un problema que, según autoridades capitalinas, sigue presente en distintas alcaldías y bajo diversas modalidades.

De acuerdo con el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, el fenómeno va desde ocupaciones violentas hasta fraudes elaborados con documentos presuntamente falsificados. Ante ello, el Gobierno capitalino mantiene un gabinete especializado para atender este tipo de casos y evitar que se consumen.

La modalidad más directa: irrumpir y sacar a los ocupantes

Según explicó Cravioto, una de las formas más frecuentes de despojo ocurre cuando un grupo de personas toma por la fuerza un inmueble habitado.

En estos casos, los ocupantes legítimos son expulsados y, posteriormente, se cambian cerraduras o mecanismos de acceso para impedirles volver a entrar.

“Puede llegar un grupo de gente violentamente y sacar a una familia, a una persona que vive en un inmueble y decir: ‘ya este inmueble ya no te corresponde’; cambian chapas y la gente se queda ahí”, explicó el funcionario.

Esta modalidad suele generar una reacción inmediata de las autoridades cuando existe una denuncia oportuna.

Casas vacías, otro objetivo frecuente

Una segunda forma de despojo detectada por las autoridades ocurre en inmuebles desocupados o con apariencia de abandono.

Cravioto señaló que hay grupos que identifican propiedades que llevan tiempo sin ser habitadas y aprovechan esa condición para ingresar y asumir el control del inmueble.

“Hay otro que es inmuebles que están semivacíos, no ocupados, que llevan tiempo sin ocuparse. Llega un grupo de personas y dice: ‘aquí no hay nadie, me meto’, cambia cerraduras y ya se queda adentro del inmueble”, explicó.

Las autoridades recomiendan evitar dejar viviendas deshabitadas durante largos periodos y mantener actualizada toda la documentación relacionada con la propiedad.

El fraude documental, la modalidad más compleja

La tercera modalidad, considerada una de las más difíciles de detectar, involucra presuntos fraudes mediante documentación falsa.

De acuerdo con Cravioto, los responsables simulan operaciones de compraventa, herencias o transmisiones de propiedad para intentar obtener el reconocimiento legal de un inmueble.

“Arman un fraude con documentación falsa, se simula una compraventa y esa compraventa simulada se lleva ante el Registro Público y hasta puede haber resoluciones judiciales”, explicó.

El funcionario agregó que este tipo de casos suelen complicarse cuando existen conflictos hereditarios, propiedades intestadas o documentación sin regularizar.

¿Qué hacer si intentan despojarte de tu vivienda?

El secretario de Gobierno recomendó no enfrentar directamente a quienes intenten ocupar un inmueble.

“Que no se ponga en riesgo y que nos busque; nosotros inmediatamente iniciamos un procedimiento para recuperar el inmueble“, señaló.

También insistió en la importancia de mantener escrituras, testamentos y trámites sucesorios en orden, ya que muchos conflictos se agravan cuando los propietarios o herederos no pueden acreditar de manera inmediata la posesión legal del inmueble.

Más de 200 acciones contra el despojo

Según Cravioto, desde la creación del Gabinete contra el Despojo, las autoridades han realizado 246 acciones entre restituciones de inmuebles, aseguramientos, detección de casos en flagrancia y respuestas de emergencia.

El funcionario señaló que algunos expedientes arrastraban hasta una década sin resolverse, mientras que en otros casos, como el de Matías Romero 18 o un inmueble ubicado en Cuba 11, en el Centro Histórico, la intervención ocurrió antes de que el despojo se consumara.

Aunque el fenómeno no ha desaparecido, las autoridades sostienen que la respuesta institucional busca ser más rápida para evitar que grupos dedicados a este delito consoliden la ocupación de inmuebles en la capital.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.