Anuncio sale volando por fuertes vientos y cae en Periférico Sur: video

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Una manta espectacular cayó en carriles de Periférico Sur. Foto: SSC CDMX

La tarde del 17 de marzo, fuertes vientos y lluvia provocaron que una lona de un edificio en construcción se desprendiera y cayera sobre los carriles del Segundo Piso de Periférico Sur, a la altura de Picacho Ajusco, en Ciudad de México.

El incidente sorprendió a automovilistas que circulaban por la zona. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque la caída del material provocó afectaciones momentáneas al tránsito.

Video muestra caída de lona sobre el Segundo Piso de Periférico

En videos difundidos en redes sociales, se observa primero la lona colocada en la parte alta de una estructura metálica en un edificio en construcción.

Minutos después, otro clip muestra el material ya sobre la vialidad, extendido sobre los carriles del Segundo Piso de Periférico, mientras varios vehículos permanecen detenidos detrás del obstáculo.

Las imágenes captadas por conductores reflejan el momento posterior al incidente, cuando la circulación quedó bloqueada temporalmente por el objeto.

Autoridades acuden para retirar lona y liberar la vialidad

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) acudieron al sitio tras el reporte del incidente en la colonia Fuentes del Pedregal.

Los oficiales realizaron cortes a la circulación en carriles centrales de Periférico y en el Segundo Piso, con el objetivo de retirar la lona y evitar mayores riesgos para los automovilistas.

De acuerdo con reportes oficiales, la lona fue bajada de la estructura, enrollada y colocada en el camellón central, lo que permitió restablecer la circulación en la zona.

Posteriormente, se solicitó apoyo adicional para el retiro total del material, mientras autoridades verificaban las condiciones de seguridad en la obra donde se encontraba instalada.

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