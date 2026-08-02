Video: tormenta sacude cabina del Cablebús en CDMX; usuarios captan fuerte movimiento

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Captan cabina del Cablebús balanceándose en tormenta. Foto: Cuartoscuro

Una fuerte tormenta registrada la tarde-noche de este sábado en la Ciudad de México (CDMX) provocó momentos de tensión entre usuarios del Cablebús Línea 1, luego de que una persona grabara desde el interior de una cabina el movimiento de la unidad mientras avanzaba por la ruta que conecta Indios Verdes con Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo una de las cabinas que circulaba enfrente se balancea fuertemente mientras las condiciones meteorológicas se intensificaban. En el video también se aprecian relámpagos en el cielo y una cortina de lluvia que dificulta distinguir con claridad el paisaje desde el Cablebús y otras unidades del sistema.

La tormenta estuvo acompañada de lluvia intensa y granizo, lo que redujo la visibilidad durante el trayecto y generó una escena que llamó la atención de usuarios del transporte.

Así fue el momento en que la cabina del Cablebús se movió durante la tormenta

De acuerdo con el material compartido por pasajeros y que se ha viralizado en redes como en la cuenta de X de Jorge Becerril, la grabación fue realizada desde una cabina en circulación mientras las precipitaciones aumentaban en la zona norte de la capital.

En el video se observa el fuerte movimiento de la cabina durante la tormenta, aunque las cabinas del Cablebús están diseñadas para adaptarse al movimiento provocado por factores externos como el viento, en el video se pueden apreciar las condiciones climáticas que hacen que la cabina se mueva.

Las imágenes muestran además la presencia de descargas eléctricas en el cielo y una intensa acumulación de agua que impide observar con nitidez el exterior.

¿Qué ocurrió durante la tormenta en el Cablebús CDMX?

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre personas lesionadas o una falla en la operación del sistema relacionada con este episodio.

El Cablebús CDMX cuenta con protocolos de seguridad para operar ante distintas condiciones meteorológicas y, ante fenómenos como lluvia intensa, viento o tormentas eléctricas, se realizan revisiones y monitoreos para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.

Usuarios grabaron la fuerte tormenta que cayó desde una cabina del #Cablebús que va de Indios Verdes a Cuautepec, en @TuAlcaldiaGAM. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/me3vfmjJj7 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 2, 2026

El movimiento visible en las cabinas puede presentarse debido a las condiciones del entorno, particularmente por ráfagas de viento, ya que las unidades están suspendidas mediante un sistema de cable aéreo que permite cierto grado de oscilación.

Usuarios compartieron videos de la tormenta en la CDMX

La grabación rápidamente comenzó a circular en redes sociales debido a la intensidad del fenómeno meteorológico y a la perspectiva desde las alturas que ofrecía la cabina del transporte.

En distintas zonas de la CDMX, las lluvias de este sábado estuvieron acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo, condiciones que provocaron afectaciones viales y reducción de visibilidad en algunos puntos.

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