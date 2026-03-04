Catrinas mundialistas tomarán Paseo de la Reforma

GENERANDO AUDIO...

Foto: Facebook: Mega Procesión De Las Catrinas

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para vivir una celebración única rumbo al Mundial 2026 con el desfile de Catrinas Mundialistas, un evento que fusiona el folclor mexicano con la pasión por el futbol.

La cita es el próximo 22 de marzo de 2026 en el emblemático Ángel de la Independencia, donde las y los asistentes deberán cumplir un requisito indispensable: portar la playera de la Selección Mexicana y acudir caracterizados como catrinas o catrines.

Los maquillajes iniciarán desde las 8:00 de la mañana, mientras que el recorrido arrancará a las 2:00 de la tarde. La ruta contempla salida desde el Ángel de la Independencia, avanzando por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, hasta llegar al Palacio de Bellas Artes, donde concluirá en la explanada.

https://web.facebook.com/reel/1437436711176083?locale=es_LA

El evento contará con la participación de maquillistas como Edith Hernández, Annie Jackson, Mine Morales, Carmen García, Gabriela Martínez, Lucero Segura, Lidia Ramírez, Desiré Enid, Juana Arely, Susana Chávez, Emi Domínguez, Anahíd Quijas, Márta Tepoz, Viry Jiménez, Eli Sarahí, Jazmín Cabrera, Yurida García, Angie Flores y Annie Paint.

Las personas interesadas en participar deben registrarse previamente copiando y pegando la siguiente liga en su navegador:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf…/viewform

La convocatoria busca reunir a cientos de aficionados para mostrar el orgullo nacional con creatividad, tradición y espíritu deportivo en uno de los corredores más importantes de la capital.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.