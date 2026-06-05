CNTE realiza bloqueos en varios puntos de Paseo de la Reforma

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CNTE realiza bloqueos en Reforma. Foto: OVIAL CDMX

En redes sociales, usuarios, medios y autoridades capitalinas reportan que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevan a cabo bloqueos en diferentes puntos de la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX).

Maestros de la CNTE realizan bloqueos en Reforma

A partir de la mañana de este viernes 5 de junio de 2026, maestros de la CNTE comenzaron a realizar bloqueos en diferentes puntos de la avenida Paseo de la Reforma, principalmente en las glorietas que conectan esta vialidad con otras importantes de la capital del país.

Lo anterior forma parte de sus manifestaciones para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, modificaciones a la reforma educativa de 2019, el regreso al sistema solidario de pensiones y un incremento salarial y mejoras laborales.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Reforma entre Violeta y la Diana Cazadora, así mismo Insurgentes entre Av. México Tenochtitlan y la Glorieta de Insurgentes, por manifestantes en la zona. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/EgeWSa4Ad8 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 5, 2026

¿Qué puntos de Reforma bloquea la CNTE?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, específicamente el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los docentes de la CNTE realizan los siguientes bloqueos sobre la avenida Paseo de la Reforma de la CDMX:

Avenida Juárez: a la altura del Caballito

a la altura del Caballito Eje 2 Poniente Florencia: a la altura del Ángel de la Independencia

a la altura del Ángel de la Independencia Río Rhin: a la altura de la Glorieta del Ahuehuete

a la altura de la Glorieta del Ahuehuete Avenida Insurgentes: a la altura del Monumento a Cuauhtémoc

a la altura del Monumento a Cuauhtémoc Río Misisipi: a la altura de la Diana Cazadora

a la altura de la Diana Cazadora Glorieta Violeta

Los automovilistas pueden tomar estas alternativas viales:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

#PrecauciónVial | Por manifestantes en Paseo de la Reforma, considera cerradas las diferentes intersecciones; Eje 1 Poniente, Av. Juárez, Eje 2 Poniente Florencia, Río Rhin y Av. Insurgentes. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/W1HC1FrvVD — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 5, 2026

Se esperan lluvias todo este viernes en CDMX

Sumado a los bloqueos que llevan a cabo maestros de la CNTE en diferentes puntos de la avenida Paseo de la Reforma, el pronóstico de los meteorólogos es que se esperan lluvias el resto de este viernes 5 de junio de 2026 en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, en este momento se observan lluvias de intensidad débil en las siguientes alcaldías capitalinas:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Sin embargo, prevén que estas condiciones de lluvia persistan el resto de este día, de manera permanente, en toda la ciudad.

Se observan #lluvias de intensidad débil en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Se prevé que las condiciones para lluvia persistan durante este día, de forma intermitente, en la Ciudad de México.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/VA4hcAnXLD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 5, 2026

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