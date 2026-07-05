Afición aguarda el México vs Inglaterra en el Ángel entre filtros de seguridad y tormenta eléctrica

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Celebraciones en el Ángel a pesar de las lluvias. Foto: Ricardo Rivera

Horas antes del partido entre México e Inglaterra que se espere inicie a las 18:00 horas en el Estadio Azteca este domingo, cientos de aficionados al Tri se han congregado en el Ángel de la Independencia y las inmediaciones de Paseo de la Reforma pese a la lluvia que se registró en varios puntos de la capital.

Pero los aficionados no sólo se enfrentaron a la lluvia, también atravesaron un cerco policial implementado para resguardar la seguridad en el área del Ángel, donde el aforo estará limitado a 25 mil personas.

Tormentón espanta a afición en el Ángel.



Una fuerte lluvia cae en las inmediaciones de Paseo de la Reforma previo al partido entre México e Inglaterra, lo que provocó que un gran número de personas buscara refugio, mientras otros siguieron con las porras sin importar que se… pic.twitter.com/fk91hU3F9Q — Uno TV (@UnoNoticias) July 5, 2026

El operativo en Reforma se fortaleció luego de que cuatro personas murieron y mil 615 requirieron asistencia médica tras las aglomeraciones en Reforma y el Ángel de la Independencia durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador.

¿Cómo es el operativo en Reforma previo al México vs Inglaterra?

UnoTV pudo constatar que los agentes realizan revisiones a las mochilas de los asistentes para evitar que no ingresen objetos peligrosos como latas, sprays, palos o bebidas alcohólicas. Además, se colocaron vallas metálicas en el cruce con Sevilla y Niza y otras calles colindantes.

Por su parte, en el Estadio Azteca se implementó el protocolo por tormenta eléctrica.

La lluvia no nubla los festejos mundialistas

Desde las 15:00 horas comenzó a caer una fuerte lluvia, que provocó que una gran parte de las personas buscara refugiarse debajo de techos de edificios cercanos.

Sin embargo, otros se quedaron a bailar, cantar y echar porras, sin importar quedar empapados.

La escuadra nacional disputará su quinto partido mundialista en casa, el cual será el último partido que se celebre en territorio mexicano antes de que todas las actividades restantes de la Copa del Mundo 2026 se trasladen por completo a Estados Unidos hasta la final.

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