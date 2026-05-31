Video: usuarios ayudan a policías durante riña en estación Buenavista del Metro CDMX; hay 3 detenidos

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3 detenidos en estación Buenavista del Metro CDMX por riña. Foto ilustrativa: Getty

La noche de este sábado 30 de mayo, a través de redes sociales, circuló un video en el que se observa una riña dentro de las instalaciones de la terminal Buenavista del Metro CDMX, en la Línea B.

🚫❌ #METRO BUENAVISTA



Reportan que un grupo de jóvenes estaba pintando las paredes de la estación 🎨🖌️. Intentaron darse a la fuga abordando el tren que estaba por salir 🚇💨, pero los elementos de la policía 👮‍♂️🚔 reaccionaron rápido y lograron bajarlos a todos para detenerlos pic.twitter.com/Wsw9twfbx5 — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) May 31, 2026

En las imágenes puede observarse a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), quienes detuvieron a un sujeto, mismo que intentó oponer resistencia. No obstante, una mujer, acompañante del detenido, de igual forma comenzó a agredir a los policías.

Tras los hechos, usuarios se unieron al apoyo del policía, quien intentó contener al hombre para que no se diera a la fuga. Un pequeño grupo de pasajeros contuvieron al sujeto, quien fue sometido, pese a repartir golpes e incluso un cabezazo al elemento policial.

Metro CDMX explicó los hechos

De igual forma, a través de su cuenta de X, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) explicó que tres personas intentaron ingresar a las instalaciones de la estación Buenavista sin pagar. Tras indicarles la falta cometida, según lo mencionado, los sujetos habrían comenzado a agredir a los elementos policiales.

En relación con el video que circula en redes sociales, en el que se observa una riña en las instalaciones de la estación Buenavista de Línea B, se informa que personal de la Policía Auxiliar detectó a tres personas que intentaban ingresar sin realizar el pago correspondiente.… — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 31, 2026

Posteriormente, las tres personas fueron remitidas al Juez Cívico, como lo informó el Metro CDMX. Asimismo, aseguraron que reforzarán la vigilancia para prevenir el mal uso de las instalaciones.

De esta manera, las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes y definirán la situación legal de las tres personas detenidas, luego de hacer mal uso de las instalaciones del Metro CDMX y tras las agresiones cometidas.

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