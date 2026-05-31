Bomberos rescatan a 9 personas atrapadas tras falla en elevador en la Torre Latinoamericana

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9 personas quedan atrapadas en elevador de Torre Latinoamericana. Foto: Cuartoscuro

Nueve personas fueron rescatadas este sábado tras quedar atrapadas dentro de un elevador de la Torre Latinoamericana, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aunque no se reportaron personas lesionadas, tres de los afectados requirieron atención médica por crisis nerviosa, informaron autoridades capitalinas.

La emergencia ocurrió en uno de los elevadores ubicados en el octavo piso del edificio, lo que movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes lograron poner a salvo a todas las personas.

#AlMomento, informo que rescatamos a 9 personas que quedaron atrapadas en un elevador ubicado en el octavo piso de la Torre Latinoamericana, en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Tres personas fueron atendidas por crisis nerviosa, sin que se registraran lesionados.… pic.twitter.com/k2Fflpr65S — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 31, 2026

No se detallaron causas de la falla

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó el incidente mediante una publicación en redes sociales. De acuerdo con el funcionario, los equipos de emergencia acudieron al inmueble para realizar las maniobras de rescate.

Rescatamos a nueve personas que quedaron atrapadas en un elevador ubicado en el octavo piso de la Torre Latinoamericana. Tres personas fueron atendidas por crisis nerviosa, sin que se registraran lesionados.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas que provocaron que el elevador quedara detenido.

No es la primera falla en elevadores de la Torre Latino

Sin embargo, este no es el primer incidente de este tipo registrado en el inmueble. El pasado 18 de mayo, cuatro personas quedaron atrapadas en otro elevador de la Torre Latinoamericana debido a una presunta falla mecánica. En aquella ocasión también intervino el cuerpo de bomberos y no se reportaron lesionados.

De esta forma, en ambas situaciones, la rápida respuesta de los servicios de emergencia evitó que los ocupantes permanecieran atrapados durante un periodo prolongado.

#AlMomento, informo que atendimos el rescate de cuatro personas atrapadas en un elevador, en la Torre Latinoamericana.

No se reportan personas lesionadas.#ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/H6WyHTdf5s — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 18, 2026

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